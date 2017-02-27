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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10645106461064710648

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 100
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
13
37,00-37,50
47%
47
37,50-38,00
19%
19
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 13:44

Yuri_61 адепт шаурми? https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/shurma-zhan ... abash.html

Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма озвучив на донорській конференції у Лондоні ініціативу, яка нібито допоможе подолати корупцію в Україні та залучити інвестиції – необхідно просто «скасувати готівку». Екс-глава ради реформ Марія Барабаш розкритикувала Шурму і, як мінімум, засумнівалася у його компетенції.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:32

  DmitryZP написав:Yuri_61 адепт шаурми? https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/shurma-zhan ... abash.html

Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма озвучив на донорській конференції у Лондоні ініціативу, яка нібито допоможе подолати корупцію в Україні та залучити інвестиції – необхідно просто «скасувати готівку». Екс-глава ради реформ Марія Барабаш розкритикувала Шурму і, як мінімум, засумнівалася у його компетенції.

до чого тут крипта?

Якщо мова про, то з Вікі:

CBDC - A central bank digital currency is a digital currency issued by a central bank, rather than by a commercial bank.

Цифровая валюта центрального банка (Central bank digital currency, CBDC) (также называемая цифровая фиатная валюта или цифровые базовые деньги)

Крипту ти можеш дома майнити. І це зовсім інша історія.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:48

  yama написав:Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати

Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.

Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ).
Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.

Коливання курсу почнуться тільки після зниження облікової ставки НБУ. Їхня амплітуда буде залежати від розміру зниження та ажіотажного попиту на валюту від учасників ринку які схочуть скористатись качелями.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 14:53

  Yuri_61 написав:а хто з вас перейшов або переходить з фіату на корипту?
квартири за крипту продають?
бо мені здається, що скоро не буде ходіння готівкових грошей ніде у світі

Подібні безглуздi експерименти можна проводити лише в Україні, особливо під час війни, незабаром підуть намисто та дзеркальця, піпл все схаває.
У скрутні часи варто розраховувати тільки на готівку, а якщо ні, то скрутні часи ще попереду.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:01

Realist "У січні цього року ми прогнозували, що цикл зниження облікової ставки зможемо розпочати тільки наступного року. Наш квітневий прогноз уже передбачав, що перші кроки у бік її зниження будуть зроблені вже в четвертому кварталі цього року. Однак за результатами червневого обговорення на Комітеті з монетарної політики (КМП - ред.) більшість його членів вважають імовірним зниження облікової ставки вже на найближчому засіданні. Маємо тенденцію до зниження інфляції, ситуація на валютному ринку теж досить стабільна, тому я думаю, зниження облікової ставки цілком ймовірне вже незабаром" (С).

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... raini.html
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 15:25

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................20.07.2023..........21.07.2023
дата розрахунку................19.07.2023...........20.07.2023
Євро...................................41,0117................40,9897...-0.05%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1209 (вчера 1.1215)

Индекс доллара DXY в 15-00 100.25 (вчера 100.30).
Рынки снова успокоились. Все выглядит вполне естественно - после недели активного снижения пару дней продержались около минимума, слегка отскочили и успокоились.
.........................................
  Realist написав:Коливання курсу почнуться тільки після зниження облікової ставки НБУ. Їхня амплітуда буде залежати від розміру зниження та ажіотажного попиту на валюту від учасників ринку які схочуть скористатись качелями.

Я не вижу особой связи между снижением учетной ставки и курсом наличного рынка при фиксированном курсе на МБ. Условий для отпускания курса пока тоже не видно - перекос на МБ такой, что надеяться на саморегуляцию не приходится.
Фиксированный курс обрывает цепочку влияния всех макроэкономических показателей на наличный рынок.
Применяя знаменитую формулу можно утверждать, что если принять фиксированный курс за ЭОК, роль панической надбавки будет играть физическая доступность наличной валюты :)
Сибарит
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