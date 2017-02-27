Додано: Чет 20 лип, 2023 16:16

Realist написав: Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.

Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.

От я би так не поспішав з висновками на Вашому місці.По-перше зернова угода або вірніше припинення її, це значне погіршення торгбалансу і поганий психологічний чинник, це вже відчутно по міжбанку, інтервенції НБУ значно зросли на цьому тижні, причому ми зрівнюємо з червнем, теж не типовим місяцем з підвищеним попитом на валюту від імпортерів ГСМ, бо ринок готувався до підвищених акцизів і активно імпортував усі види пального.По-друге відбувається відчутна ескалація бойових дій, обстрілів і заяв рашистів, ми теж трохи почали кусати Крим, переставши зберігати тишу останніх місяців у відношенні до півостріва.Тобто "підняття градуса напруги" це теж лагова змінна, яка може негативно позначитись на курсі в майбутньому.В грошах інтервенції виглядають так, за тиждень активного попиту в червні споживали 500 лямів від НБУ, не активний, а середній попит на валюту це 300-350-400 лямів.На цьому тижні напевне вийдемо десь на 600+ лямів попиту, тобто маємо майже дворазове перевищення нормального попиту на валюту.І хто його знає як себе буде поводити НБУ, коли інтервенції знову наблизяться до 3-х ярдів в місяць, можливо і переставить офіційний курс, щоб зменшити рівень пожежогасіння на міжбанку)))п.с. по готівці, тільки євро не в собі і дуже дороге, а долар валяється у річних мінімумів, котируючись трохи більше 37.10...