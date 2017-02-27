Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма озвучив на донорській конференції у Лондоні ініціативу, яка нібито допоможе подолати корупцію в Україні та залучити інвестиції – необхідно просто «скасувати готівку». Екс-глава ради реформ Марія Барабаш розкритикувала Шурму і, як мінімум, засумнівалася у його компетенції.
Заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма озвучив на донорській конференції у Лондоні ініціативу, яка нібито допоможе подолати корупцію в Україні та залучити інвестиції – необхідно просто «скасувати готівку». Екс-глава ради реформ Марія Барабаш розкритикувала Шурму і, як мінімум, засумнівалася у його компетенції.
до чого тут крипта?
Якщо мова про, то з Вікі:
CBDC - A central bank digital currency is a digital currency issued by a central bank, rather than by a commercial bank.
Цифровая валюта центрального банка (Central bank digital currency, CBDC) (также называемая цифровая фиатная валюта или цифровые базовые деньги)
Крипту ти можеш дома майнити. І це зовсім інша історія.
yama написав:Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати
Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.
Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ). Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.
Коливання курсу почнуться тільки після зниження облікової ставки НБУ. Їхня амплітуда буде залежати від розміру зниження та ажіотажного попиту на валюту від учасників ринку які схочуть скористатись качелями.
Realist "У січні цього року ми прогнозували, що цикл зниження облікової ставки зможемо розпочати тільки наступного року. Наш квітневий прогноз уже передбачав, що перші кроки у бік її зниження будуть зроблені вже в четвертому кварталі цього року. Однак за результатами червневого обговорення на Комітеті з монетарної політики (КМП - ред.) більшість його членів вважають імовірним зниження облікової ставки вже на найближчому засіданні. Маємо тенденцію до зниження інфляції, ситуація на валютному ринку теж досить стабільна, тому я думаю, зниження облікової ставки цілком ймовірне вже незабаром" (С).
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................20.07.2023..........21.07.2023 дата розрахунку................19.07.2023...........20.07.2023 Євро...................................41,0117................40,9897...-0.05% Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1209 (вчера 1.1215)
Индекс доллара DXY в 15-00 100.25 (вчера 100.30). Рынки снова успокоились. Все выглядит вполне естественно - после недели активного снижения пару дней продержались около минимума, слегка отскочили и успокоились. .........................................
Realist написав:Коливання курсу почнуться тільки після зниження облікової ставки НБУ. Їхня амплітуда буде залежати від розміру зниження та ажіотажного попиту на валюту від учасників ринку які схочуть скористатись качелями.
Я не вижу особой связи между снижением учетной ставки и курсом наличного рынка при фиксированном курсе на МБ. Условий для отпускания курса пока тоже не видно - перекос на МБ такой, что надеяться на саморегуляцию не приходится. Фиксированный курс обрывает цепочку влияния всех макроэкономических показателей на наличный рынок. Применяя знаменитую формулу можно утверждать, что если принять фиксированный курс за ЭОК, роль панической надбавки будет играть физическая доступность наличной валюты
Realist написав:Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.
От я би так не поспішав з висновками на Вашому місці. По-перше зернова угода або вірніше припинення її, це значне погіршення торгбалансу і поганий психологічний чинник, це вже відчутно по міжбанку, інтервенції НБУ значно зросли на цьому тижні, причому ми зрівнюємо з червнем, теж не типовим місяцем з підвищеним попитом на валюту від імпортерів ГСМ, бо ринок готувався до підвищених акцизів і активно імпортував усі види пального. По-друге відбувається відчутна ескалація бойових дій, обстрілів і заяв рашистів, ми теж трохи почали кусати Крим, переставши зберігати тишу останніх місяців у відношенні до півостріва. Тобто "підняття градуса напруги" це теж лагова змінна, яка може негативно позначитись на курсі в майбутньому. В грошах інтервенції виглядають так, за тиждень активного попиту в червні споживали 500 лямів від НБУ, не активний, а середній попит на валюту це 300-350-400 лямів. На цьому тижні напевне вийдемо десь на 600+ лямів попиту, тобто маємо майже дворазове перевищення нормального попиту на валюту. І хто його знає як себе буде поводити НБУ, коли інтервенції знову наблизяться до 3-х ярдів в місяць, можливо і переставить офіційний курс, щоб зменшити рівень пожежогасіння на міжбанку))) п.с. по готівці, тільки євро не в собі і дуже дороге, а долар валяється у річних мінімумів, котируючись трохи більше 37.10...
somilitark написав:По-перше зернова угода або вірніше припинення її, це значне погіршення торгбалансу і поганий психологічний чинник, це вже відчутно по міжбанку, інтервенції НБУ значно зросли на цьому тижні, причому ми зрівнюємо з червнем, теж не типовим місяцем з підвищеним попитом на валюту від імпортерів ГСМ, бо ринок готувався до підвищених акцизів і активно імпортував усі види пального.
Не думаю, что увеличение объема интервенций стало следствием психологических факторов. Когда идет волна паники, спрос обычно стабильно высокий. Сейчас же спрос скачкообразный (во вторник интервенции были очень умеренными), что характерно для присутствие на рынке очень крупных покупателей.
somilitark написав:І хто його знає як себе буде поводити НБУ, коли інтервенції знову наблизяться до 3-х ярдів в місяць, можливо і переставить офіційний курс, щоб зменшити рівень пожежогасіння на міжбанку)))
В нынешней ситуации это не сработает, поэтому и переставлять бессмысленно. Это могло бы охладить спрос при небольшом перекосе на свободном рынке. Сейчас же ограничений столько, что покупать могут только те, кто это сделает в любом случае. Я всегда был сторонником либерального рынка, но в условиях такой войны рынок саморегулироваться не может. Интервенции из средства пожаротушения давно превратились в основной механизм притока валюты на рынок.
ЗЫ Я не утверждаю, что официальный курс не изменится, но если это произойдет, то явно не с целью уравновесить валютный рынок.
yama написав:Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати
Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.
Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ). Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.
З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів. Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?
yama написав:Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати
Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.
Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ). Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.
З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів. Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?
Ого, я думам ці довбні "всьо продали ааа" - вже вимерли, алеж ні
Сибарит Попит розжарюється поступово, те що він не рівномірний по днях не суттєво, я міряю тижнями і місяцями, за цей тиждень НБУ ВЖЕ влив за ТРИ робочих дня 392 ляма у.о., йде явний перекос у сторону збільшення споживання валюти, гадаю що цей тиждень прийдеться пожертвувати 600+ лямів. Заборони присутні на безготівковому ринку, їх багато, зарегульованість необхідна, але готівка і фізособи більш вільні у діях, а також більш панічні при прийнятті рішень, тому готівка буде штовхати попит на МБ, тим паче "палива" у фізосіб хоч п'ятою точкою їш... В банках просто купа гривні, буквально ліквідність на початку року була на рівні 500 ярдів гривень, а вчора переступила 700!!! Тобто ці 200 ярдів приросту спокійно можуть відправитись на валютний ринок створивши "добавку" в попиті і він підскоче з 2-х ярдів до 3-х в місяць чи навіть більше. От щось мені підсказує, що Уряд і НБУ ще якось психологічно готові інтервенити по 2 ярда в місяць, коли 3 то це вже забагато і ця солодка парочка шукає вихід як зменшити попит на міжбанку, зимою терпіли декілька місяців такі інтервенції по 3 ярда, але врешті решт зрізали зарплати військовим, щоб чан під назвою МБ не вийшов з берегів і не спустошив резерви. Тобто ми з зими пребували в такому собі знижувальному тренді і накопичення сніжного вала вільної гривні, посівна, вибили стільчик з під грошового живлення захисників, заливали активно і попит на валюту зменшився, але зараз все навпаки, ліквідність наросла, негатива більше, як тільки почне зростати курс, одразу купа фізиків прокинеться і будуть активно купувати валюту. Як тільки попит на валюту на протязі 2-х місяців перевищить 3 ярди в місяць будуть якісь заходи від пари КМУ- НБУ, знижувати виплати військовим не стануть, задирати ставку по ОВДП вже немає куди, вагую, що буде прийняте рішення підняття оф.курсу, щоб стравити зайвий тиск в системі і зменшити рівень інтервенцій, запишіть, будь ласка, цей твіт)))