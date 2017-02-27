Додано: Чет 20 лип, 2023 17:28

Сибарит

Попит розжарюється поступово, те що він не рівномірний по днях не суттєво, я міряю тижнями і місяцями, за цей тиждень НБУ ВЖЕ влив за ТРИ робочих дня 392 ляма у.о., йде явний перекос у сторону збільшення споживання валюти, гадаю що цей тиждень прийдеться пожертвувати 600+ лямів.

Заборони присутні на безготівковому ринку, їх багато, зарегульованість необхідна, але готівка і фізособи більш вільні у діях, а також більш панічні при прийнятті рішень, тому готівка буде штовхати попит на МБ, тим паче "палива" у фізосіб хоч п'ятою точкою їш...

В банках просто купа гривні, буквально ліквідність на початку року була на рівні 500 ярдів гривень, а вчора переступила 700!!!

Тобто ці 200 ярдів приросту спокійно можуть відправитись на валютний ринок створивши "добавку" в попиті і він підскоче з 2-х ярдів до 3-х в місяць чи навіть більше.

От щось мені підсказує, що Уряд і НБУ ще якось психологічно готові інтервенити по 2 ярда в місяць, коли 3 то це вже забагато і ця солодка парочка шукає вихід як зменшити попит на міжбанку, зимою терпіли декілька місяців такі інтервенції по 3 ярда, але врешті решт зрізали зарплати військовим, щоб чан під назвою МБ не вийшов з берегів і не спустошив резерви.

Тобто ми з зими пребували в такому собі знижувальному тренді і накопичення сніжного вала вільної гривні, посівна, вибили стільчик з під грошового живлення захисників, заливали активно і попит на валюту зменшився, але зараз все навпаки, ліквідність наросла, негатива більше, як тільки почне зростати курс, одразу купа фізиків прокинеться і будуть активно купувати валюту.

Як тільки попит на валюту на протязі 2-х місяців перевищить 3 ярди в місяць будуть якісь заходи від пари КМУ- НБУ, знижувати виплати військовим не стануть, задирати ставку по ОВДП вже немає куди, вагую, що буде прийняте рішення підняття оф.курсу, щоб стравити зайвий тиск в системі і зменшити рівень інтервенцій, запишіть, будь ласка, цей твіт)))