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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 18:06
Прораб написав: Realist написав: yama написав:
Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати
Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.
Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ).
Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.
З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів.
Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?
а як лилася солодка брехня, що не будуть продавати землю корпораціям, тільки україньским фермерам ... скоро будуть "канабісна" та "опіумна" угоди
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flyman
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Додано: Чет 20 лип, 2023 18:13
flyman а де у моєму повідомлення йшла мова про крипту? чи то є такий токен "шаурма"? чувак ніс нісенітниці про відмову від готівки....
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Додано: Чет 20 лип, 2023 18:18
flyman написав: Прораб написав:
З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів.
Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?
а як лилася солодка брехня, що не будуть продавати землю корпораціям, тільки україньским фермерам ... скоро будуть "канабісна" та "опіумна" угоди
ну то як на мене краще хай тут будуть Каргіл та Дюпонт а не Роснефть чи Газпром (нажаль не знаю я аграріїв з оркостану як приклади, тому навів ті шо знаю не аграрії)
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Додано: Чет 20 лип, 2023 18:46
Колишній "Альфа-Банк" стане державним: рішення щодо націоналізації "Сенс Банку" ухвалено
Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку Sense Bank - колишній "Альфа-Банк" і звернувся до уряду щодо його націоналізації.
Про це йдеться у матеріалах регулятора, які є в розпорядженні УНІАН. Згідно з офіційною звітністю, частка Sense Bank становить у банківському секторі 3,2%. Тепер, після можливої націоналізації, частка держави буде 56%.
Зазначається, що власниками опосередкованої істотної участі в банку є громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен та громадянин РФ Андрій Косогов.
"Важливим аспектом є те, що банк працює, незалежно від того, що була застосована процедура, в звичному режимі. Перехід буде відбуватися максимально комфортно
, непомітно і безпечно для клієнтів
. З огляду на системну вадливість банку, застосована саме така процедура", - зазначив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.
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