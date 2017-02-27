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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10647106481064910650>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 100
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
13
37,00-37,50
47%
47
37,50-38,00
19%
19
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:06

  Прораб написав:
  Realist написав:
  yama написав:Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати

Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.

Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ).
Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.

З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів.
Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?

а як лилася солодка брехня, що не будуть продавати землю корпораціям, тільки україньским фермерам ... скоро будуть "канабісна" та "опіумна" угоди
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:13

flyman а де у моєму повідомлення йшла мова про крипту? чи то є такий токен "шаурма"? чувак ніс нісенітниці про відмову від готівки....
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:18

  flyman написав:
  Прораб написав:З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів.
Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?

а як лилася солодка брехня, що не будуть продавати землю корпораціям, тільки україньским фермерам ... скоро будуть "канабісна" та "опіумна" угоди


ну то як на мене краще хай тут будуть Каргіл та Дюпонт а не Роснефть чи Газпром (нажаль не знаю я аграріїв з оркостану як приклади, тому навів ті шо знаю не аграрії)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 18:46

Колишній "Альфа-Банк" стане державним: рішення щодо націоналізації "Сенс Банку" ухвалено

Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку Sense Bank - колишній "Альфа-Банк" і звернувся до уряду щодо його націоналізації.

Про це йдеться у матеріалах регулятора, які є в розпорядженні УНІАН. Згідно з офіційною звітністю, частка Sense Bank становить у банківському секторі 3,2%. Тепер, після можливої націоналізації, частка держави буде 56%.

Зазначається, що власниками опосередкованої істотної участі в банку є громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен та громадянин РФ Андрій Косогов.

"Важливим аспектом є те, що банк працює, незалежно від того, що була застосована процедура, в звичному режимі. Перехід буде відбуватися максимально комфортно, непомітно і безпечно для клієнтів. З огляду на системну вадливість банку, застосована саме така процедура", - зазначив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 19:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шановні!
Запрошую до обговорення:
СВDС: паперовим доларам і євро кінець?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 20 лип, 2023 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:08

  Игорь Алексеевич написав:Много работы появилось. Теперь несколько курсов у американца. Народ начинает пересматривать свои сбережения по годам выпуска и через лупу ищет грибок и далее всё запихивает в тумбу привата. А приват отдаёт ещё хуже, вот и сидят под отделениями ждут инкассацию и смотрят, что привезли.:P

"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите".
(Х/ф "Иван Васильевич меняет профессию") 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:20

  Прораб написав:З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів.
Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?

Можна посилання на першоджерело/оф.документи угоди? Наприклад ОПУ чи КМУ. Посилання на блоХерів чи журнашлюх буде не "комільфо" 8)
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:24

  Прораб написав:
  Realist написав:
  yama написав:Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати

Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.

Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ).
Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.

З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів.
Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?
да, до этого момента таких дебилов не было на этом форуме.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:39

  ТИХИЙ написав:Можна посилання на першоджерело/оф.документи угоди? Наприклад ОПУ чи КМУ. Посилання на блоХерів чи журнашлюх буде не "комільфо" 8)

Ну то напиши звернення громадянина, якщо цікаво.
Бісер щойно закінчився. :wink:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Вело написав:да, до этого момента таких дебилов не было на этом форуме.

Цілком згоден із твоєю самокритикою, залишилося відкритим питання – ти таким народився чи спеціально навчався?
Вдалого власного гіркого просвітництва.
Востаннє редагувалось Прораб в Чет 20 лип, 2023 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
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