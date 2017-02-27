Додано: Чет 20 лип, 2023 21:10

про Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості курсу та повернення до інфляційного таргетування

Коментар Сергія Ніколайчука та Юрія Гелетія для BloombergТрохи скоротив:-НБУ розглядає можливість дозволити іноземним акціонерам повертати дивіденди за 2023 рік у рамках заходів із залучення інвестицій до постраждалої від війни економіки.-План репатріації може бути одним із перших заходів, які НБУ запровадить на шляху до пом’якшення контролю над капіталом і повернення до політики, яка існувала до вторгнення Росії в 2022 р.-НБУ опублікував стратегію послаблення контролю над капіталом, яка передбачає три основні напрямки дій. Вони мають послабити валютні обмеження, перейти до більш гнучкого обмінного курсу гривні та повернутися до монетарної політики з таргетуванням інфляції.-Ранні кроки до пом’якшення обмежень також можуть включати збільшення кількості іноземної валюти, яку приватні особи можуть купувати за гривню, – практика, яку багато людей використовують, щоб захистити заощадження від інфляції та невизначеності. Однак бізнес, а не домашні господарства, залишатиметься в центрі уваги пом’якшення контролю над капіталом.-План переходу до більш гнучкого обмінного курсу відбуватиметься шляхом дозволу «дуже обмежених» коливань гривні, а центральний банк продовжуватиме керувати валютою за допомогою ринкових інтервенцій, коли це необхідно.-Ніколайчук: «Переходячи до більш гнучкого обмінного курсу, ми продовжуватимемо продавати велику кількість іноземної валюти на ринку, але будемо реагувати на зміни ринкових сил. Якщо буде більший попит на валюту, то це призведе до невеликої девальвації, і навпаки. Якщо в якісь дні чи тижні ми побачимо нижчий попит порівняно з нашими оцінками, це буде для нас сигналом трохи зміцнити гривню».