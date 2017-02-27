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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10647106481064910650

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 100
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
13
37,00-37,50
47%
47
37,50-38,00
19%
19
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:53

  Прораб написав:
  ТИХИЙ написав:Можна посилання на першоджерело/оф.документи угоди? Наприклад ОПУ чи КМУ. Посилання на блоХерів чи журнашлюх буде не "комільфо" 8)

Ну то напиши звернення громадянина, якщо цікаво. :wink:

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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:10

Коментар Сергія Ніколайчука та Юрія Гелетія для Bloomberg про Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості курсу та повернення до інфляційного таргетування https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
Трохи скоротив:
-НБУ розглядає можливість дозволити іноземним акціонерам повертати дивіденди за 2023 рік у рамках заходів із залучення інвестицій до постраждалої від війни економіки.
-План репатріації може бути одним із перших заходів, які НБУ запровадить на шляху до пом’якшення контролю над капіталом і повернення до політики, яка існувала до вторгнення Росії в 2022 р.
-НБУ опублікував стратегію послаблення контролю над капіталом, яка передбачає три основні напрямки дій. Вони мають послабити валютні обмеження, перейти до більш гнучкого обмінного курсу гривні та повернутися до монетарної політики з таргетуванням інфляції.
-Ранні кроки до пом’якшення обмежень також можуть включати збільшення кількості іноземної валюти, яку приватні особи можуть купувати за гривню, – практика, яку багато людей використовують, щоб захистити заощадження від інфляції та невизначеності. Однак бізнес, а не домашні господарства, залишатиметься в центрі уваги пом’якшення контролю над капіталом.
-План переходу до більш гнучкого обмінного курсу відбуватиметься шляхом дозволу «дуже обмежених» коливань гривні, а центральний банк продовжуватиме керувати валютою за допомогою ринкових інтервенцій, коли це необхідно.
-Ніколайчук: «Переходячи до більш гнучкого обмінного курсу, ми продовжуватимемо продавати велику кількість іноземної валюти на ринку, але будемо реагувати на зміни ринкових сил. Якщо буде більший попит на валюту, то це призведе до невеликої девальвації, і навпаки. Якщо в якісь дні чи тижні ми побачимо нижчий попит порівняно з нашими оцінками, це буде для нас сигналом трохи зміцнити гривню».
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:58

  Прораб написав:
  Realist написав:
  yama написав:Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати

Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.

Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ).
Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.

З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів.
Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?

трава чи гриби? бо ніде більше таке не могло привидитися...

ви хоч знаєте найбільшого американського власника української землі? й скільки в нього га?
Shaman
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