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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лип, 2023 20:53
Додано: Чет 20 лип, 2023 21:10
Коментар Сергія Ніколайчука та Юрія Гелетія для Bloomberg про Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості курсу та повернення до інфляційного таргетування
Трохи скоротив:
-НБУ розглядає можливість дозволити іноземним акціонерам повертати дивіденди за 2023 рік у рамках заходів із залучення інвестицій до постраждалої від війни економіки.
-План репатріації може бути одним із перших заходів, які НБУ запровадить на шляху до пом’якшення контролю над капіталом і повернення до політики, яка існувала до вторгнення Росії в 2022 р.
-НБУ опублікував стратегію послаблення контролю над капіталом, яка передбачає три основні напрямки дій. Вони мають послабити валютні обмеження, перейти до більш гнучкого обмінного курсу гривні та повернутися до монетарної політики з таргетуванням інфляції.
-Ранні кроки до пом’якшення обмежень також можуть включати збільшення кількості іноземної валюти, яку приватні особи можуть купувати за гривню, – практика, яку багато людей використовують, щоб захистити заощадження від інфляції та невизначеності. Однак бізнес, а не домашні господарства, залишатиметься в центрі уваги пом’якшення контролю над капіталом.
-План переходу до більш гнучкого обмінного курсу відбуватиметься шляхом дозволу «дуже обмежених» коливань гривні, а центральний банк продовжуватиме керувати валютою за допомогою ринкових інтервенцій, коли це необхідно.
-Ніколайчук: «Переходячи до більш гнучкого обмінного курсу, ми продовжуватимемо продавати велику кількість іноземної валюти на ринку, але будемо реагувати на зміни ринкових сил. Якщо буде більший попит на валюту, то це призведе до невеликої девальвації, і навпаки. Якщо в якісь дні чи тижні ми побачимо нижчий попит порівняно з нашими оцінками, це буде для нас сигналом трохи зміцнити гривню».
Додано: Чет 20 лип, 2023 21:58
трава чи гриби? бо ніде більше таке не могло привидитися...
ви хоч знаєте найбільшого американського власника української землі? й скільки в нього га?
Додано: Чет 20 лип, 2023 23:28
Додано: Чет 20 лип, 2023 23:32
Продали весь схід та Крим (і трохи Білгородщіни), а ви як думаєте навіщо мериканці зброю постачають? Щоб своє повернути!
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