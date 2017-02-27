RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10647106481064910650

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 100
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
13
37,00-37,50
47%
47
37,50-38,00
19%
19
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 21:58

  Прораб написав:
  Realist написав:
  yama написав:Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати

Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.

Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ).
Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.

З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів.
Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?

трава чи гриби? бо ніде більше таке не могло привидитися...

ви хоч знаєте найбільшого американського власника української землі? й скільки в нього га?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3857
З нами з: 29.09.19
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1091 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:28

  yama написав:З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів.


То есть треть площади Украины? Штат будет новый? продали? на сколько лет аренда?
timbraidmail
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 23:32

  timbraidmail написав:
  yama написав:З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів.


То есть треть площади Украины? Штат будет новый? продали? на сколько лет аренда?

Продали весь схід та Крим (і трохи Білгородщіни), а ви як думаєте навіщо мериканці зброю постачають? Щоб своє повернути!
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 22.03.11
Подякував: 100 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10647106481064910650
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3294, 3295, 3296
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32959 36276873
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лип, 2023 19:59
Yuri_61
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1862 12940085
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лип, 2023 15:47
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22904927
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.