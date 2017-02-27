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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 20 лип, 2023 21:58
Прораб написав: Realist написав: yama написав:
Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати
Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.
Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ).
Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.
З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів
.
Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?
трава чи гриби? бо ніде більше таке не могло привидитися...
ви хоч знаєте найбільшого американського власника української землі? й скільки в нього га?
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Shaman
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Додано: Чет 20 лип, 2023 23:28
yama написав:
З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів
.
То есть треть площади Украины? Штат будет новый? продали? на сколько лет аренда?
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timbraidmail
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Додано: Чет 20 лип, 2023 23:32
timbraidmail написав: yama написав:
З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів
.
То есть треть площади Украины? Штат будет новый? продали? на сколько лет аренда?
Продали весь схід та Крим (і трохи Білгородщіни), а ви як думаєте навіщо мериканці зброю постачають? Щоб своє повернути!
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zerocool
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