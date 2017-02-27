yama написав:Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати
Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.
Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ). Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.
З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів. Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?
трава чи гриби? бо ніде більше таке не могло привидитися...
ви хоч знаєте найбільшого американського власника української землі? й скільки в нього га?
Прораб написав:З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів. Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?
Це минулорічний рашофейк.
Російські пропагандисти вкотре спробували поширити фейк про те, що «американські компанії скупили третину сільгоспземель України». Ця «новина» з’явилася синхронно у багатьох прокремлівських медіа: Газета.ру, NewsFront, Вести.ру, «Аргументы недели», «Общенациональное телевидение», «Труд» та інші. https://a24.press/news/operation/2022-0 ... mli-102554
А для чого штатам конкурент? Їм навпаки було би вигідно, щоб їхні фермери мали вищі ціни.