yama написав:Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати
Відсутність зернової угоди не означає, що зерно перестали експортувати.
Зменшення надходжень валюти від відсутності зернової угоди повністю перекриваються поступленнями валюти від донорів (це не мої слова а НБУ). Тому зернова угода (її відсутність) істотного впливу на курс не матиме.
З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів. Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?
трава чи гриби? бо ніде більше таке не могло привидитися...
ви хоч знаєте найбільшого американського власника української землі? й скільки в нього га?
Прораб написав:З 40 млн. га с/г земель нинішній уряд продав трьом великим американським компаніям Monsanto, Cargill та Dupont близько 17 млн гектарів. Так само можна простежити, чому штати такі наполегливі у продовженні зернової угоди, але вже не згадують про голод у країнах Африки. Постає питання де снова у всьому цьому Україна?
Це минулорічний рашофейк.
Російські пропагандисти вкотре спробували поширити фейк про те, що «американські компанії скупили третину сільгоспземель України». Ця «новина» з’явилася синхронно у багатьох прокремлівських медіа: Газета.ру, NewsFront, Вести.ру, «Аргументы недели», «Общенациональное телевидение», «Труд» та інші. https://a24.press/news/operation/2022-0 ... mli-102554
А для чого штатам конкурент? Їм навпаки було би вигідно, щоб Україна вибула і їхні фермери мали вищі ціни. Так що також не логічно.
Realist написав:Коливання курсу почнуться тільки після зниження облікової ставки НБУ. Їхня амплітуда буде залежати від розміру зниження та ажіотажного попиту на валюту від учасників ринку які схочуть скористатись качелями.
Я не вижу особой связи между снижением учетной ставки и курсом наличного рынка при фиксированном курсе на МБ. Условий для отпускания курса пока тоже не видно - перекос на МБ такой, что надеяться на саморегуляцию не приходится. Фиксированный курс обрывает цепочку влияния всех макроэкономических показателей на наличный рынок. Применяя знаменитую формулу можно утверждать, что если принять фиксированный курс за ЭОК, роль панической надбавки будет играть физическая доступность наличной валюты
Повністю із вами згідний. Особисто стикнувся із дефіцитом "товарного" $ у відділенні одного із держбанків навіть після замовлення готівки наперед.. Моя основна відповідь була на ось це твердження
yama написав:Зернова угода закінчилась… відповідно реальний курс в обмінках … гривня буде девальвувати
Тобто коливань $ від цієї події не повинно бути. А далі вже як доповнення було припущення, що коливання можуть бути "по першій події". Вірю в те, що облікова ставка буде знижена набагато раніше, ніж відбужеться суттєва валютна лібералізація.