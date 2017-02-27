|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:01
Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку під гарантії Уряду Японії, — Прем’єр-міністрhttps://borgexpert.com/news/ukraina-otr ... er-ministr
Загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету.
Група Світового банку також планує мобілізувати більше 8 млрд доларів для нових програм в Україні. Зокрема, у сфері сільського господарства та соціальної політики. Про це йшлося під час зустрічі.
С таким вливанием, да плюс постоянная помощь от США и др. организаций, то до конца года девала не будет. Возможно увидим наличный курс прибл. к курсу НБУ
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 21 лип, 2023 12:45, всього редагувалось 3 разів.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6833
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:14
Уважаемый Сибарит с Благодарностью читаю ВАШИ сообщения -СПАПСИБО .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3665
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3990 раз.
- Подякували: 4357 раз.
-
- Профіль
-
4
19
1
Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:39
Прорабhttps://biz.ligazakon.net/ru/news/20321 ... s-1-iyulya
"приобрести земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы как физические лица, и только до 100 га в одни руки".
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7571
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1734 раз.
- Подякували: 2112 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|32959
|36277663
|
|
|1862
|12940467
|
Вів 18 лип, 2023 15:47
Ой+
|
|7975
|22904953
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|