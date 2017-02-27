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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10647106481064910650

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 102
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
13
37,00-37,50
48%
49
37,50-38,00
19%
19
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:01

Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку під гарантії Уряду Японії, — Прем’єр-міністр

https://borgexpert.com/news/ukraina-otr ... er-ministr

Загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету.

Група Світового банку також планує мобілізувати більше 8 млрд доларів для нових програм в Україні. Зокрема, у сфері сільського господарства та соціальної політики. Про це йшлося під час зустрічі.

С таким вливанием, да плюс постоянная помощь от США и др. организаций, то до конца года девала не будет. Возможно увидим наличный курс прибл. к курсу НБУ
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 21 лип, 2023 12:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:14

Уважаемый Сибарит с Благодарностью читаю ВАШИ сообщения -СПАПСИБО .
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:39

Прораб
https://biz.ligazakon.net/ru/news/20321 ... s-1-iyulya
"приобрести земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы как физические лица, и только до 100 га в одни руки".
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