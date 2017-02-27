Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:32

Scorpion1 написав: щось нагадує нашу курсову пилу щось нагадує нашу курсову пилу

somilitark написав: Попит розжарюється поступово, те що він не рівномірний по днях не суттєво, я міряю тижнями і місяцями, за цей тиждень НБУ ВЖЕ влив за ТРИ робочих дня 392 ляма у.о., йде явний перекос у сторону збільшення споживання валюти, гадаю що цей тиждень прийдеться пожертвувати 600+ лямів. Попит розжарюється поступово, те що він не рівномірний по днях не суттєво, я міряю тижнями і місяцями, за цей тиждень НБУ ВЖЕ влив за ТРИ робочих дня 392 ляма у.о., йде явний перекос у сторону збільшення споживання валюти, гадаю що цей тиждень прийдеться пожертвувати 600+ лямів.

somilitark написав: От щось мені підсказує, що Уряд і НБУ ще якось психологічно готові інтервенити по 2 ярда в місяць, коли 3 то це вже забагато і ця солодка парочка шукає вихід як зменшити попит на міжбанку, зимою терпіли декілька місяців такі інтервенції по 3 ярда, але врешті решт зрізали зарплати військовим, щоб чан під назвою МБ не вийшов з берегів і не спустошив резерви. От щось мені підсказує, що Уряд і НБУ ще якось психологічно готові інтервенити по 2 ярда в місяць, коли 3 то це вже забагато і ця солодка парочка шукає вихід як зменшити попит на міжбанку, зимою терпіли декілька місяців такі інтервенції по 3 ярда, але врешті решт зрізали зарплати військовим, щоб чан під назвою МБ не вийшов з берегів і не спустошив резерви.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................21.07.2023..........24.07.2023дата розрахунку...............20.07.2023...........21.07.2023Євро..................................40,9897...................-0.79%Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.1209)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 100.25).Вчера после 15 доллар весьма резво подскочил, потом плавно чуть откатился и утром исполнил еще один прыжок, на этот раз не столь высокий. Суммарный прирост оказался весьма внушительным...........................................Как бы нам ни хотелось гордиться, курсовую пилу очень трудно назвать нашим изобретением. Это абсолютно естественное поведение любых хоть сколь-нибудь конкурентных рынков.С точки зрения баланса, длительные сроки действительно более показательны. А распределение по дням позволяет судить о характере спроса. Одно дело, когда "все побежали", и совсем другое, когда кто-то крупный пришел, наследил и ушел.Вот вчера опять интервенции были более чем скромными по нынешним временам. Недельный результат может быть достаточно высоким, но динамика показывает не нарастание спроса, а его угасание после всплеска.Мне хочется надеяться, что финансовые власти руководствуются холодным расчетом, а не психологической готовностьюБлагодаря внешним вливаниям, резервы растут, несмотря на обильные интервенции. При этом цель безграничного накопления на таком уровне явно не ставится. Наверняка интервенции рассматриваются как единственный способ насытить экономику валютой, бороться сейчас с этим явлением не только не нужно, но и вредно.Военные зарплаты - это игры бюджетные, а не валютные.