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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10647106481064910650

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 103
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
13
37,00-37,50
49%
50
37,50-38,00
18%
19
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:01

Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку під гарантії Уряду Японії, — Прем’єр-міністр

https://borgexpert.com/news/ukraina-otr ... er-ministr

Загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету.

Група Світового банку також планує мобілізувати більше 8 млрд доларів для нових програм в Україні. Зокрема, у сфері сільського господарства та соціальної політики. Про це йшлося під час зустрічі.

С таким вливанием, да плюс постоянная помощь от США и др. организаций, то до конца года девала не будет. Возможно увидим наличный курс прибл. к курсу НБУ
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 21 лип, 2023 12:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:14

Уважаемый Сибарит с Благодарностью читаю ВАШИ сообщения -СПАПСИБО .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 12:39

Прораб
https://biz.ligazakon.net/ru/news/20321 ... s-1-iyulya
"приобрести земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы как физические лица, и только до 100 га в одни руки".
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:28

  холява написав:Уважаемый Сибарит с Благодарностью читаю ВАШИ сообщения -СПАПСИБО .



Запрошую Холяву та всіх до обговорення:
СВDС: паперовим доларам і євро кінець?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Долярчик трішки підскочив....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://news.finance.ua/ua/yevro-strimk ... -bude-dali
Євро стрімко дорожчає: що буде далі?
рік назад прогнозували по 0,9, а ось маятник заскочив на 1,11 і вище.
щось нагадує нашу курсову пилу
Scorpion1
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 14:43

  Yuri_61 написав:
  холява написав:Уважаемый Сибарит с Благодарностью читаю ВАШИ сообщения -СПАПСИБО .



Запрошую Холяву та всіх до обговорення:
СВDС: паперовим доларам і євро кінець?


Юра , Благодарю Вас за приглашение !
Только закончится война , я вылечу голову и со свежими мозгами постараюсь вступить в дискуссию.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:32

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................21.07.2023..........24.07.2023
дата розрахунку...............20.07.2023...........21.07.2023
Євро..................................40,9897................40,6643...-0.79%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1120 (вчера 1.1209)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.12 (вчера 100.25).
Вчера после 15 доллар весьма резво подскочил, потом плавно чуть откатился и утром исполнил еще один прыжок, на этот раз не столь высокий. Суммарный прирост оказался весьма внушительным.
..........................................
  Scorpion1 написав:щось нагадує нашу курсову пилу

Как бы нам ни хотелось гордиться, курсовую пилу очень трудно назвать нашим изобретением. Это абсолютно естественное поведение любых хоть сколь-нибудь конкурентных рынков.
  somilitark написав:Попит розжарюється поступово, те що він не рівномірний по днях не суттєво, я міряю тижнями і місяцями, за цей тиждень НБУ ВЖЕ влив за ТРИ робочих дня 392 ляма у.о., йде явний перекос у сторону збільшення споживання валюти, гадаю що цей тиждень прийдеться пожертвувати 600+ лямів.

С точки зрения баланса, длительные сроки действительно более показательны. А распределение по дням позволяет судить о характере спроса. Одно дело, когда "все побежали", и совсем другое, когда кто-то крупный пришел, наследил и ушел.
Вот вчера опять интервенции были более чем скромными по нынешним временам. Недельный результат может быть достаточно высоким, но динамика показывает не нарастание спроса, а его угасание после всплеска.
  somilitark написав:От щось мені підсказує, що Уряд і НБУ ще якось психологічно готові інтервенити по 2 ярда в місяць, коли 3 то це вже забагато і ця солодка парочка шукає вихід як зменшити попит на міжбанку, зимою терпіли декілька місяців такі інтервенції по 3 ярда, але врешті решт зрізали зарплати військовим, щоб чан під назвою МБ не вийшов з берегів і не спустошив резерви.

Мне хочется надеяться, что финансовые власти руководствуются холодным расчетом, а не психологической готовностью :)
Благодаря внешним вливаниям, резервы растут, несмотря на обильные интервенции. При этом цель безграничного накопления на таком уровне явно не ставится. Наверняка интервенции рассматриваются как единственный способ насытить экономику валютой, бороться сейчас с этим явлением не только не нужно, но и вредно.
Военные зарплаты - это игры бюджетные, а не валютные.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:51

Злые языки говорят, что со следующей недели банки перестают принимать купюры с штампами, пятнами и плесенью - НБУ возвращает Инкассо.
Кассы приват банка при заказе валюты пытаются выдать купюры ужасного состояния, третий раз вхолостую из суммы 2600 можно взять 1-5 листика. При этом кассир говорит, что это нормальные купюры и они их без проблем принимают обратно. :)
Slon_Nosov
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