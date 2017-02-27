Slon_Nosov написав:Злые языки говорят, что со следующей недели банки перестают принимать купюры с штампами, пятнами и плесенью - НБУ возвращает Инкассо.
Кассы приват банка при заказе валюты пытаются выдать купюры ужасного состояния, третий раз вхолостую из суммы 2600 можно взять 1-5 листика. При этом кассир говорит, что это нормальные купюры и они их без проблем принимают обратно.
За першу частину повідомлення не знаю, а другу підтверджую повністю.
Дослівно: "нам які привозять - такі ми і видаємо". Із приблизно пачки в руках касирки не знайшлось навіть одного листка яки можна було забрати.
Таке враження, що банки (конкретно Приват) таким чином "стає в позу" по відношенню о НБУ та його вказівок. Схоже, що вся ця епопея із "білими" або некондиційними $ матиме подальше продовження.
Таким чином ринок штучно сам собі створює додатковий дефіцит. Про наслідки дефіциту товару (паперового $) Сибарит писав вище.