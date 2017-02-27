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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10648106491065010651

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 103
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
13
37,00-37,50
49%
50
37,50-38,00
18%
19
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:13

  Slon_Nosov написав:Злые языки говорят, что со следующей недели банки перестают принимать купюры с штампами, пятнами и плесенью - НБУ возвращает Инкассо.
Кассы приват банка при заказе валюты пытаются выдать купюры ужасного состояния, третий раз вхолостую из суммы 2600 можно взять 1-5 листика. При этом кассир говорит, что это нормальные купюры и они их без проблем принимают обратно. :)

За першу частину повідомлення не знаю, а другу підтверджую повністю.
Дослівно: "нам які привозять - такі ми і видаємо". Із приблизно пачки в руках касирки не знайшлось навіть одного листка яки можна було забрати.
Таке враження, що банки (конкретно Приват) таким чином "стає в позу" по відношенню о НБУ та його вказівок. Схоже, що вся ця епопея із "білими" або некондиційними $ матиме подальше продовження.
Таким чином ринок штучно сам собі створює додатковий дефіцит. Про наслідки дефіциту товару (паперового $) Сибарит писав вище.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:36

Realist
Теж в п'ятницю не забрав замовлені 2600USD. І це в головному відділенні привату міста. Було пару нових зі штампами, все інше мотлох: затертий, в штампах, пописаний. Каже нові уже два тижні як не завозять. Походу все те, що народ запихає в термінали. Їх всі треба відправляти на інкасо, а не людям видавати
NatiK
 
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