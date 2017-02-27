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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:13
Slon_Nosov написав:
Злые языки говорят, что со следующей недели банки перестают принимать купюры с штампами, пятнами и плесенью - НБУ возвращает Инкассо.
Кассы приват банка при заказе валюты пытаются выдать купюры ужасного состояния, третий раз вхолостую из суммы 2600 можно взять 1-5 листика. При этом кассир говорит, что это нормальные купюры и они их без проблем принимают обратно.
За першу частину повідомлення не знаю, а другу підтверджую повністю.
Дослівно: "нам які привозять - такі ми і видаємо". Із приблизно пачки в руках касирки не знайшлось навіть одного листка яки можна було забрати.
Таке враження, що банки (конкретно Приват) таким чином "стає в позу" по відношенню о НБУ та його вказівок. Схоже, що вся ця епопея із "білими" або некондиційними $ матиме подальше продовження.
Таким чином ринок штучно сам собі створює додатковий дефіцит. Про наслідки дефіциту товару (паперового $) Сибарит писав вище.
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:36
Realist
Теж в п'ятницю не забрав замовлені 2600USD. І це в головному відділенні привату міста. Було пару нових зі штампами, все інше мотлох: затертий, в штампах, пописаний. Каже нові уже два тижні як не завозять. Походу все те, що народ запихає в термінали. Їх всі треба відправляти на інкасо, а не людям видавати
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:56
Realist написав:
За першу частину повідомлення не знаю,
інформація від працівників відділення банку.
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Slon_Nosov
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:50
Slon_Nosov написав: Realist написав:
За першу частину повідомлення не знаю,
інформація від працівників відділення банку.
А рівень працівників який? Хоча б заступник начальника регіонального управління? Чи звичайний офісний планктон? У першому випадку ще можна було б прислухатись, у другому - не варто уваги. Ці продукують чутки на рівні бабусь коло під'їзду, причому часто густо просто придумують те що намалювала їхня хвора ХВантазія в умовах труднощів з виконанням КРІ
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