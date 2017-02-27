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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:13
Slon_Nosov написав:
Злые языки говорят, что со следующей недели банки перестают принимать купюры с штампами, пятнами и плесенью - НБУ возвращает Инкассо.
Кассы приват банка при заказе валюты пытаются выдать купюры ужасного состояния, третий раз вхолостую из суммы 2600 можно взять 1-5 листика. При этом кассир говорит, что это нормальные купюры и они их без проблем принимают обратно.
За першу частину повідомлення не знаю, а другу підтверджую повністю.
Дослівно: "нам які привозять - такі ми і видаємо". Із приблизно пачки в руках касирки не знайшлось навіть одного листка яки можна було забрати.
Таке враження, що банки (конкретно Приват) таким чином "стає в позу" по відношенню о НБУ та його вказівок. Схоже, що вся ця епопея із "білими" або некондиційними $ матиме подальше продовження.
Таким чином ринок штучно сам собі створює додатковий дефіцит. Про наслідки дефіциту товару (паперового $) Сибарит писав вище.
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 16:36
Realist
Теж в п'ятницю не забрав замовлені 2600USD. І це в головному відділенні привату міста. Було пару нових зі штампами, все інше мотлох: затертий, в штампах, пописаний. Каже нові уже два тижні як не завозять. Походу все те, що народ запихає в термінали. Їх всі треба відправляти на інкасо, а не людям видавати
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 17:56
Realist написав:
За першу частину повідомлення не знаю,
інформація від працівників відділення банку.
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Slon_Nosov
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 18:50
Slon_Nosov написав: Realist написав:
За першу частину повідомлення не знаю,
інформація від працівників відділення банку.
А рівень працівників який? Хоча б заступник начальника регіонального управління? Чи звичайний офісний планктон? У першому випадку ще можна було б прислухатись, у другому - не варто уваги. Ці продукують чутки на рівні бабусь коло під'їзду, причому часто густо просто придумують те що намалювала їхня хвора ХВантазія в умовах труднощів з виконанням КРІ
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Додано: Суб 22 лип, 2023 10:23
Alien написав: Slon_Nosov написав: Realist написав:
За першу частину повідомлення не знаю,
інформація від працівників відділення банку.
А рівень працівників який? Хоча б заступник начальника регіонального управління? Чи звичайний офісний планктон? У першому випадку ще можна було б прислухатись, у другому - не варто уваги. Ці продукують чутки на рівні бабусь коло під'їзду, причому часто густо просто придумують те що намалювала їхня хвора ХВантазія в умовах труднощів з виконанням КРІ
Я так розумію, що з висоти фінансової обізнаності і колу спілкування вам ця інформація не потрібна. Зазвичай мені телефонує голова НБУ за тиждень до підписання наказу, але в данному випадку це була начальниця відділеня ощадбанка в місті Київ. Чи є в неї наукова ступінь або зв'язки з богами я не знаю. Правда чи ні побачимо наступного тижня.
За винятком небагатьох дописувачів, тут майже всі "продукують чутки на рівні бабусь коло під'їзду"
, або якщо сказати ввічливо - пишуть власні думки і прогнози. Сподіваюсь ви доросла людина і не вірте всьому, що пишуть в інтернеті...
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Додано: Суб 22 лип, 2023 12:24
Slon_Nosov
Я достатньо доросла обдина та вмію відокремлювати зерна від полови. І на жаль так - на форум багато хто цієї полови несе і намагається бездумно її тут множити. Наприклад ви в тому самому повідомленні написли повну маячню
Slon_Nosov написав:
Злые языки говорят, что со следующей недели банки перестают принимать купюры с штампами, пятнами и плесенью - НБУ возвращает Инкассо
.
бо НБУ не може повертати інкасо (до речі це не власна назва можна писати й з маленької) - воно нікуди не зникало і існує й надалі без жодних проблем та обмежень, як стандартна банківська операція.
Ну а для того щоб банки перестали приймати платіжні банкноти нехай і з певними слідами зношення - НБУ має кардинально поміняти правила визначення платіжності банкнот іноземної валюти. І це на фоні того шуму який триває вже пару місяців і окремі питання якого навіть тримають на контролі народні депутати. Зробити щось подібне за таких умов для НБУ значить піти на суттєві іміджеві втрати. Звичайно подивимось - але певен що це просто плітки, вигадані не надто кмітливими людьми
До речі своїм попереднім питанням я якраз і намагався дати вам можливість "зберегти обличчя" зваливши усі гріхи на нерадивих працівників "бегемота". Але бачу вам це не потрібно - ви вірите у те що пишете і вважаєте таку інформацію гідною фінансового форуму. Безумовно ваше право - питань нема - все ясно як божий день
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Alien
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:04
Alien написав:
До речі своїм попереднім питанням я якраз і намагався дати вам можливість "зберегти обличчя" зваливши усі гріхи на нерадивих працівників
"бегемота". Але бачу вам це не потрібно - ви вірите у те що пишете
Посміхнувся...
Мені кажуть що вже є внутрішне розпорядження з 25 числа, навіщо їй мені брехати?
Зараз в касі ощада забирали папірці в дуже поганому стані, даже те що зелена тумба не їла. Мені дуже допомогали з обміном і я не бачу сенсу мені брехати, просто сказали що лафа скінчиться наступного тижня. Навіщо сперечатись, кому потрібно той почув...
Місяц тому приват на замовлення віддавав папірці нового зразка, а зараз мусор - хто не вірить то перевіряє власноруч. Може для когось подібна інформація буде корисна і доллари не зависнуть на рахунку привата до кращіх часів, або встигне скинути погані папірці в касі.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:13
Slon_Nosov написав: Alien написав:
До речі своїм попереднім питанням я якраз і намагався дати вам можливість "зберегти обличчя" зваливши усі гріхи на нерадивих працівників
"бегемота". Але бачу вам це не потрібно - ви вірите у те що пишете
Посміхнувся...
Мені кажуть що вже є внутрішне розпорядження з 25 числа, навіщо їй мені брехати?
Зараз в касі ощада забирали папірці в дуже поганому стані, даже те що зелена тумба не їла. Мені дуже допомогали з обміном і я не бачу сенсу мені брехати, просто сказали що лафа скінчиться наступного тижня. Навіщо сперечатись, кому потрібно той почув...
Місяц тому приват на замовлення віддавав папірці нового зразка, а зараз мусор - хто не вірить то перевіряє власноруч. Може для когось подібна інформація буде корисна і доллари не зависнуть на рахунку привата до кращіх часів, або встигне скинути погані папірці в касі.
имхо борьба с матрасами. пару раз пэрэсичному вернут купюру с печатями, подумает нафиг такое счастье надо, и перестанет в такое инвестировать.
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