Додано: Суб 22 лип, 2023 12:24

Slon_Nosov написав: Злые языки говорят, что со следующей недели банки перестают принимать купюры с штампами, пятнами и плесенью - НБУ возвращает Инкассо. Злые языки говорят, что со следующей недели банки перестают принимать купюры с штампами, пятнами и плесенью -

Я достатньо доросла людина та вмію відокремлювати зерна від полови. І на жаль так - на форум багато хто цієї полови несе і намагається бездумно її тут множити. Наприклад ви в тому самому повідомленні написали повну маячнюбо НБУ не може повертати інкасо (до речі це не власна назва можна писати й з маленької) - воно нікуди не зникало і існує й надалі без жодних проблем та обмежень, як стандартна банківська операція.Ну а для того щоб банки перестали приймати платіжні банкноти нехай і з певними слідами зношення - НБУ має кардинально поміняти правила визначення платіжності банкнот іноземної валюти. І це на фоні того шуму який триває вже пару місяців і окремі питання якого навіть тримають на контролі народні депутати. Зробити щось подібне за таких умов для НБУ значить піти на суттєві іміджеві втрати. Звичайно подивимось - але певен що це просто плітки, вигадані не надто кмітливими людьмиДо речі своїм попереднім питанням я якраз і намагався дати вам можливість "зберегти обличчя" зваливши усі гріхи на нерадивих працівників "бегемота". Але бачу вам це не потрібно - ви вірите у те що пишете і вважаєте таку інформацію гідною фінансового форуму. Безумовно ваше право - питань нема - все ясно як божий день