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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10649106501065110652

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 105
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
12%
13
37,00-37,50
49%
51
37,50-38,00
19%
20
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 16:42

  asti написав:Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?

з чого б це? які підстави? хіба хтось у владі вважає за необхідне підвищити курс долару?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:06

  asti написав:Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?

https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/usd/2023-07-21/
траст і рада +10 коп
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:21

  Yuri_61 написав:
  asti написав:Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?


коли всі чекають, вони цього робити не будуть.


золотые слова
отпустят когда сильно вверх будет от официйного,
осенью наверно
cohan
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