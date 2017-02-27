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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лип, 2023 16:42
asti написав:
Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?
з чого б це? які підстави? хіба хтось у владі вважає за необхідне підвищити курс долару?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:06
https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/usd/2023-07-21/
asti написав:
Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:21
Yuri_61 написав: asti написав:
Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?
коли всі чекають, вони цього робити не будуть.
золотые слова
отпустят когда сильно вверх будет от официйного,
осенью наверно
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cohan
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:27
cohan написав: Yuri_61 написав: asti написав:
Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?
коли всі чекають, вони цього робити не будуть.
золотые слова
отпустят когда сильно вверх будет от официйного,
осенью наверно
имхо, следующая неделя-две на рынках будут красные, это немного будет давить на гривну - думаю курс чуть подрастёт.
Мы долго болтаемся у дна, обменки даже ипсо по доллару запустили, гривна уже как 2 месяца не может дальше укрепиться.
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