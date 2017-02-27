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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10649106501065110652

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 106
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
51
37,50-38,00
19%
20
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 16:42

  asti написав:Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?

з чого б це? які підстави? хіба хтось у владі вважає за необхідне підвищити курс долару?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:06

  asti написав:Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?

https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/usd/2023-07-21/
траст і рада +10 коп
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:21

  Yuri_61 написав:
  asti написав:Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?


коли всі чекають, вони цього робити не будуть.


золотые слова
отпустят когда сильно вверх будет от официйного,
осенью наверно
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:27

  cohan написав:
  Yuri_61 написав:
  asti написав:Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?


коли всі чекають, вони цього робити не будуть.


золотые слова
отпустят когда сильно вверх будет от официйного,
осенью наверно


имхо, следующая неделя-две на рынках будут красные, это немного будет давить на гривну - думаю курс чуть подрастёт.

Мы долго болтаемся у дна, обменки даже ипсо по доллару запустили, гривна уже как 2 месяца не может дальше укрепиться.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 12:36

Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.

Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875.
А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.

С одной стороны, это вызвало бы недовольство айтишников и других экспортеров.
С другой стороны, большая часть населения была бы рада такому уравниванию.

А значит, большинство было бы ЗА.
Как думаете, возможно ли такое учудить?
Maximilian84
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 12:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Maximilian84 написав:а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.
Как думаете, возможно ли такое учудить?

Можно, но не долго.
Золотовалютные резервы будут тратиться в разы быстрее при курсе 8, а западные партнеры не одобрят курс и перестанут помогать финансово.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 12:49

  Maximilian84 написав:С одной стороны, это вызвало бы недовольство айтишников и других экспортеров.
С другой стороны, большая часть населения была бы рада такому уравниванию.

А значит, большинство было бы ЗА.
Как думаете, возможно ли такое учудить?


я вірно зрозумів що з вашої точки зору проблемою було б тільки недовольство експортерів?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 12:52

mephala Я не экономист по образованию, поэтому не получается всё просчитать. А какие ещё серьезные проблемы видите вы?

UPD Лично я и сам не хотел бы такой ситуации надолго, например больше чем месяц-полтора я бы не выдержал, но у государства и бизнеса могут быть другие взгляды, поэтому решил спросить у тех кто понимает больше.
Востаннє редагувалось Maximilian84 в Нед 23 лип, 2023 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Maximilian84
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 12:59

Maximilian84 , любой дворник купит за год Лексус (это как пример, там и айфон, и фует с прошуто вместо варенки, и Канары вместо гидропарка) . Но в стране нет столько долларов для этого импорта . Значит очень скоро курс взлетает на порядок.

Но думаю вы стебетесь и все прекрасно понимаете.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:06

  Maximilian84 написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.

Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875.
А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.

С одной стороны, это вызвало бы недовольство айтишников и других экспортеров.
С другой стороны, большая часть населения была бы рада такому уравниванию.

А значит, большинство было бы ЗА.
Как думаете, возможно ли такое учудить?


да, так и сделают, когда введут цифровую гривну

одна гривна - один доллар
в месяц можно потратить 30 гривен, на целевое ( это основная фича цифровых валют), на еду не более 20 гривен, непотраченное ежеквартально списывается в Фонд цифровой свободы
cohan
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