Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 22 лип, 2023 16:42
asti написав:
Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?
з чого б це? які підстави? хіба хтось у владі вважає за необхідне підвищити курс долару?
Shaman
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:06
asti написав:
Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?
https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/usd/2023-07-21/
траст і рада +10 коп
flyman
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:21
Yuri_61 написав: asti написав:
Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?
коли всі чекають, вони цього робити не будуть.
золотые слова
отпустят когда сильно вверх будет от официйного,
осенью наверно
cohan
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:27
cohan написав: Yuri_61 написав: asti написав:
Друзья, как думаете, отпустят курс 27 числа на заседании НБУ или нет?
Я вижу народ слегка занервничал по этому поводу и курс сегодня слегка качнулся вверх)) Или померещилось?
коли всі чекають, вони цього робити не будуть.
золотые слова
отпустят когда сильно вверх будет от официйного,
осенью наверно
имхо, следующая неделя-две на рынках будут красные, это немного будет давить на гривну - думаю курс чуть подрастёт.
Мы долго болтаемся у дна, обменки даже ипсо по доллару запустили, гривна уже как 2 месяца не может дальше укрепиться.
baraka
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Додано: Нед 23 лип, 2023 12:36
Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар. Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875. А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн. С одной стороны, это вызвало бы недовольство айтишников и других экспортеров. С другой стороны, большая часть населения была бы рада такому уравниванию. А значит, большинство было бы ЗА. Как думаете, возможно ли такое учудить?
Maximilian84
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Додано: Нед 23 лип, 2023 12:44
Maximilian84 написав:
а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.
Как думаете, возможно ли такое учудить?
Можно, но не долго.
Золотовалютные резервы будут тратиться в разы быстрее при курсе 8, а западные партнеры не одобрят курс и перестанут помогать финансово.
foxluck
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Додано: Нед 23 лип, 2023 12:49
Maximilian84 написав:
С одной стороны, это вызвало бы недовольство айтишников и других экспортеров.
С другой стороны, большая часть населения была бы рада такому уравниванию.
А значит, большинство было бы ЗА.
Как думаете, возможно ли такое учудить?
я вірно зрозумів що з вашої точки зору проблемою було б тільки недовольство експортерів?
mephala
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Додано: Нед 23 лип, 2023 12:52
mephala Я не экономист по образованию, поэтому не получается всё просчитать. А какие ещё серьезные проблемы видите вы? UPD Лично я и сам не хотел бы такой ситуации надолго, например больше чем месяц-полтора я бы не выдержал, но у государства и бизнеса могут быть другие взгляды, поэтому решил спросить у тех кто понимает больше.
Востаннє редагувалось
Maximilian84
в Нед 23 лип, 2023 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Maximilian84
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Додано: Нед 23 лип, 2023 12:59
Maximilian84 , любой дворник купит за год Лексус (это как пример, там и айфон, и фует с прошуто вместо варенки, и Канары вместо гидропарка) . Но в стране нет столько долларов для этого импорта . Значит очень скоро курс взлетает на порядок. Но думаю вы стебетесь и все прекрасно понимаете.
Hotab
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Додано: Нед 23 лип, 2023 13:06
Maximilian84 написав:
Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.
Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875.
А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.
С одной стороны, это вызвало бы недовольство айтишников и других экспортеров.
С другой стороны, большая часть населения была бы рада такому уравниванию.
А значит, большинство было бы ЗА.
Как думаете, возможно ли такое учудить?
да, так и сделают, когда введут цифровую гривну
одна гривна - один доллар
в месяц можно потратить 30 гривен, на целевое ( это основная фича цифровых валют), на еду не более 20 гривен, непотраченное ежеквартально списывается в Фонд цифровой свободы
cohan
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