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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 лип, 2023 13:13
Hotab не стебусь, просто появились подозрения, а значит и желание их либо подтвердить, либо опровергнуть, для себя.
Додано: Нед 23 лип, 2023 13:44
так, звісно можна. Треба тільки знайти того, хто погодиться доплачувати до кожної середньої зарплати по $1475 (1875-400). Як тільки знайдете таке джерело фінансування - пишіть, подумаємо над наступними кроками.
Додано: Нед 23 лип, 2023 16:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
В том и проблема, что не понимает.И те, кто ответил, что мол можно, даже с но...тоже не понимают.Уровень развития и фин грамотности упал ниже плинтуса.Люди не понимают, что мы каждый день несём огромные убытки от затрат и разрушений.А курс нац валюты может расти от прибылей.В текущий момент все знают, почему укрепляж, но не все знают, что это будет не вечно...Если дома поломался компьютер или стиралка, никто не скажет, что он стал богаче, т к нужно взять денег и купить новые.А то, что в стране каждый день что то ломается как то не доходит людям до понимания.
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