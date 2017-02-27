Додано: Нед 23 лип, 2023 16:20

Hotab написав: Но думаю вы стебетесь и все прекрасно понимаете. Но думаю вы стебетесь и все прекрасно понимаете.

В том и проблема, что не понимает.И те, кто ответил, что мол можно, даже с но...тоже не понимают.Уровень развития и фин грамотности упал ниже плинтуса.Люди не понимают, что мы каждый день несём огромные убытки от затрат и разрушений.А курс нац валюты может расти от прибылей.В текущий момент все знают, почему укрепляж, но не все знают, что это будет не вечно...Если дома поломался компьютер или стиралка, никто не скажет, что он стал богаче, т к нужно взять денег и купить новые.А то, что в стране каждый день что то ломается как то не доходит людям до понимания.