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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10650106511065210653

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 106
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
51
37,50-38,00
19%
20
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:13

Hotab не стебусь, просто появились подозрения, а значит и желание их либо подтвердить, либо опровергнуть, для себя.
Maximilian84
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 13:44

  Maximilian84 написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.

Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875.
А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.

Как думаете, возможно ли такое учудить?

так, звісно можна. Треба тільки знайти того, хто погодиться доплачувати до кожної середньої зарплати по $1475 (1875-400). Як тільки знайдете таке джерело фінансування - пишіть, подумаємо над наступними кроками.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 16:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Но думаю вы стебетесь и все прекрасно понимаете.


В том и проблема, что не понимает.И те, кто ответил, что мол можно, даже с но...тоже не понимают.Уровень развития и фин грамотности упал ниже плинтуса.Люди не понимают, что мы каждый день несём огромные убытки от затрат и разрушений.А курс нац валюты может расти от прибылей.В текущий момент все знают, почему укрепляж, но не все знают, что это будет не вечно...Если дома поломался компьютер или стиралка, никто не скажет, что он стал богаче, т к нужно взять денег и купить новые.А то, что в стране каждый день что то ломается как то не доходит людям до понимания.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 18:17

  Maximilian84 написав:Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875.
А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.

Как думаете, возможно ли такое учудить?

Звісно. Треба тільки навчити десятки мільйонів українців заробляти по $1875, а решта вийде сама собою...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 19:26

  Maximilian84 написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.

Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875.
А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.

С одной стороны, это вызвало бы недовольство айтишников и других экспортеров.
С другой стороны, большая часть населения была бы рада такому уравниванию.

А значит, большинство было бы ЗА.
Как думаете, возможно ли такое учудить?

на роль голови НБУ претендуєте? :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 20:03

  Maximilian84 написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.

Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875.
А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.

С одной стороны, это вызвало бы недовольство айтишников и других экспортеров.
С другой стороны, большая часть населения была бы рада такому уравниванию.

А значит, большинство было бы ЗА.
Как думаете, возможно ли такое учудить?

цього не буде, навіть не мрійте.
у конкурентній боротьбі за зовнішні ринки мета кожної держави знецінити свою національну валюту по відношенню до інших національних валют.
Навіть є термін: валютні війни.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 20:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

народ, купувати долари для зберігання зараз на часі?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 20:31

  Yuri_61 написав:народ, купувати долари для зберігання зараз на часі?
Так можно в карусель вложится по 37,00-37,20, если вам нужны дол.для сбережения.
Игорь Алексеевич
 
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