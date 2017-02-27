"Та вже скажіть коли, бо вже нема ніякого терпіння"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 лип, 2023 21:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 23 лип, 2023 21:43
80+% людей, согласно статистике, имеют низкую критичность мышления.
Если им каждый день с экрана вещают, что все идет хорошо и будет еще лучше, как только... Такой результат и получится.
Ущерб экономике уже огромный и он нарастает с каждой неделей.
И как только поток валюты от доноров обмелеет, курс гривны пойдет стремительно вниз.
Единственная, хотя и слабая, надежда, что нас к тому времени пристроят в ЕС. Тогда будет какой-то шанс на хоть какую-то серьезную программу восстановления. Пока что этот вариант в среднесрочной перспективе даже не проглядывается.
И тогда останется уповать только на переводы родным от уже обустроившихся мигрантов.
Скорее всего это станет со временем основным источником поступлений валюты в страну.
Додано: Нед 23 лип, 2023 21:53
Так рівень фін грамотності ніколи і не піднімався. Це ж аксіома. Якщо б всі були фінансово грамотні, то будь які коливання на будь-яких ринках мали би мінімальну амплітуду. Це ринок. Хочеш більше заобляти - вчи "матчасть". Не хочеш вчитись - будеш як всі.
Про збитки и праві. Але чомусь замовчуєте про допомогу країн донорів. Адже вони дають нам валюту при нашому незмінному чи від'ємному ВВП.
Для того і існує
Якщо продовжаться ракетні обстріли та знищення інфраструктури і разом із цим допомога не зменшиться, а навіть збільшиться, то ви можете здивуватись стабільності курсу гривні навіть взимку.
Додано: Нед 23 лип, 2023 22:21
Всі Emerging Market
Бо це збільшує конкурентноздатність країни на зовнішніх ринках.
Україна не виняток.
Не потрібно боятись девальвації гривні.
Потрібно боятись корупції, інфляції та їб...того сусіда(ів).
Будьте реалістами.
Допоки у нас війна, ніхто нас ні в яке ЄС не прийме. Тим більше в НАТО.
Вже писав. Ця війна надовго (привіт Василю із Рівного).
Ви не повірите, але більшість із нас, форумчан в наступні 2-5 років так чи інакше матимуть можливість взяти в руки зброю.
При тому, бізнес в країні буде працювати і навіть будуть інвестиції.
Гривня буде девальвувати рівно настільки, щоб підтримувати експортерів та щоб ці інвестиції були "цікаві інвесторам" (можливо навіть спекулянтам).
Що стосується будь-якої допомоги нам збоку інших країн, пам'ятайте про аксіому: "Кожна держава дбає перш за все про інтереси свої та своїх громадян. Якщо Польща та країни Балтії нам допомагають, то це не через те, що ці країни безмежно люблять Україну, а через те, що вони не хочуть мати їба....го сусіда у себе біля кордону.
Всі решта країни теж переслідують перш за все свої особисті інтереси, а вже потім переймаються майбутнім України.
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