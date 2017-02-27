RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10651106521065310654

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 106
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
51
37,50-38,00
19%
20
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 21:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:
  Yuri_61 написав:народ, купувати долари для зберігання зараз на часі?

саме пора, поки тільки почав повзти вгору, потім будете намагатися застрибнути в останній вагон папісят
"Та вже скажіть коли, бо вже нема ніякого терпіння"
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33463
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 7790 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 21:43

  Кучинелли написав:
  Hotab написав:Но думаю вы стебетесь и все прекрасно понимаете.


В том и проблема, что не понимает.И те, кто ответил, что мол можно, даже с но...тоже не понимают.Уровень развития и фин грамотности упал ниже плинтуса.Люди не понимают, что мы каждый день несём огромные убытки от затрат и разрушений.А курс нац валюты может расти от прибылей.В текущий момент все знают, почему укрепляж, но не все знают, что это будет не вечно...Если дома поломался компьютер или стиралка, никто не скажет, что он стал богаче, т к нужно взять денег и купить новые.А то, что в стране каждый день что то ломается как то не доходит людям до понимания.

80+% людей, согласно статистике, имеют низкую критичность мышления.
Если им каждый день с экрана вещают, что все идет хорошо и будет еще лучше, как только... Такой результат и получится.
Ущерб экономике уже огромный и он нарастает с каждой неделей.
И как только поток валюты от доноров обмелеет, курс гривны пойдет стремительно вниз.
Единственная, хотя и слабая, надежда, что нас к тому времени пристроят в ЕС. Тогда будет какой-то шанс на хоть какую-то серьезную программу восстановления. Пока что этот вариант в среднесрочной перспективе даже не проглядывается.
И тогда останется уповать только на переводы родным от уже обустроившихся мигрантов.
Скорее всего это станет со временем основным источником поступлений валюты в страну.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11962
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1665 раз.
Подякували: 3568 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 21:53

  Кучинелли написав:В том и проблема, что не понимает.И те, кто ответил, что мол можно, даже с но...тоже не понимают.Уровень развития и фин грамотности упал ниже плинтуса.

Так рівень фін грамотності ніколи і не піднімався. Це ж аксіома. Якщо б всі були фінансово грамотні, то будь які коливання на будь-яких ринках мали би мінімальну амплітуду. Це ринок. Хочеш більше заобляти - вчи "матчасть". Не хочеш вчитись - будеш як всі.
  Кучинелли написав:Люди не понимают, что мы каждый день несём огромные убытки от затрат и разрушений. А курс нац валюты может расти от прибылей. В текущий момент все знают, почему укрепляж, но не все знают, что это будет не вечно...Если дома поломался компьютер или стиралка, никто не скажет, что он стал богаче, т к нужно взять денег и купить новые.А то, что в стране каждый день что то ломается как то не доходит людям до понимания.

Про збитки и праві. Але чомусь замовчуєте про допомогу країн донорів. Адже вони дають нам валюту при нашому незмінному чи від'ємному ВВП.
Для того і існує Платіжний баланс.
Якщо продовжаться ракетні обстріли та знищення інфраструктури і разом із цим допомога не зменшиться, а навіть збільшиться, то ви можете здивуватись стабільності курсу гривні навіть взимку.
Realist
 
Повідомлень: 1574
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2557 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 22:21

  antey1969 написав:Ущерб экономике уже огромный и он нарастает с каждой неделей.
И как только поток валюты от доноров обмелеет, курс гривны пойдет стремительно вниз.
Единственная, хотя и слабая, надежда, что нас к тому времени пристроят в ЕС. Тогда будет какой-то шанс на хоть какую-то серьезную программу восстановления. Пока что этот вариант в среднесрочной перспективе даже не проглядывается.
И тогда останется уповать только на переводы родным от уже обустроившихся мигрантов.
Скорее всего это станет со временем основным источником поступлений валюты в страну.

Всі Emerging Market Країни що розвиваються зацікавлені в планомірній девальвації своєї національної валюти.
Бо це збільшує конкурентноздатність країни на зовнішніх ринках.
Україна не виняток.
Не потрібно боятись девальвації гривні.
Потрібно боятись корупції, інфляції та їб...того сусіда(ів).
Будьте реалістами.
Допоки у нас війна, ніхто нас ні в яке ЄС не прийме. Тим більше в НАТО.
Вже писав. Ця війна надовго (привіт Василю із Рівного).
Ви не повірите, але більшість із нас, форумчан в наступні 2-5 років так чи інакше матимуть можливість взяти в руки зброю.
При тому, бізнес в країні буде працювати і навіть будуть інвестиції.
Гривня буде девальвувати рівно настільки, щоб підтримувати експортерів та щоб ці інвестиції були "цікаві інвесторам" (можливо навіть спекулянтам).

Що стосується будь-якої допомоги нам збоку інших країн, пам'ятайте про аксіому: "Кожна держава дбає перш за все про інтереси свої та своїх громадян. Якщо Польща та країни Балтії нам допомагають, то це не через те, що ці країни безмежно люблять Україну, а через те, що вони не хочуть мати їба....го сусіда у себе біля кордону.
Всі решта країни теж переслідують перш за все свої особисті інтереси, а вже потім переймаються майбутнім України.
Realist
 
Повідомлень: 1574
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2557 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 22:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Якщо б всі були фінансово грамотні, то будь які коливання на будь-яких ринках мали би мінімальну амплітуду. Це ринок. Хочеш більше заобляти - вчи "матчасть". Не хочеш вчитись - будеш як всі.

Выучишь матчасть - станешь больше зарабатывать - с большими деньгами будешь больше влиять на рынок.
Так это и происходит. Если исключить наш дикий наличный рынок, основная масса сделок на рынках заключается между игроками, которые достаточно грамотны. А рынки все равно остаются весьма динамичными.
Понятия рынок и стабильность являются взаимоисключающими.
Ни в США, ни в странах, относительно валют которых считается индекс доллара, валютные спекуляции среди безграмотных в массе обывателей не популярны. А посмотрите на его кульбиты.
Грамотные спекулянты действительно ограничивают колебания, но сделать их совсем минимальными не могут. Когда на каком-то рынке спекулянтов становится слишком много, амплитуда колебаний падает, рынок становится для этих спекулянтов малоинтересным, и их становится меньше. Когда их становится меньше, амплитуда колебаний начинает расти, рынок снова становится привлекательным для спекулянтов, и их становится больше. Вот такой вот замкнутый круг.
И это все еще не учитывает фундаментальные факторы.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7031
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5964 раз.
Подякували: 19364 раз.
 
Профіль
98
52
33
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 22:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Вже писав. Ця війна надовго (привіт Василю із Рівного).

Якось так не конкретно, можна точну дату, га? Ну добре не час і день,а хоча би місяць і рік, бо розумні люди чомусь кажуть, що не знають. Не люблю історію, але там кажуть, що війна з москалями у нас йде ще з минулого тисячоліття, Ви про це?
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5815
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6644 раз.
Подякували: 3009 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 22:59

Значит получается что сейчас временное затишье и потом осенью снова доллар улетит. Теперь понял. Всем спасибо за ответы. А то я переживал что укрепят гривню
Maximilian84
 
Повідомлень: 286
З нами з: 01.07.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 23:08

  Maximilian84 написав:Значит получается что сейчас временное затишье и потом осенью снова доллар улетит. Теперь понял. Всем спасибо за ответы. А то я переживал что укрепят гривню

я пояснив, що таке валютні війни.
цей укріпляж гривні штучний
державі вигідно за отриманий долар надрукувати якнайбільше гривні (що можливо за умови підвищення курсу долара) але при цьому щоб не скотитися у гіперінфляцію
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2561
З нами з: 30.09.15
Подякував: 328 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10651106521065310654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: evaw_tarsh і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3295, 3296, 3297
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32965 36280039
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лип, 2023 17:17
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1862 12941055
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лип, 2023 15:47
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22905178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (451)
23.07.2023 22:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.