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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лип, 2023 07:31
emeta написав:
Значит получается, что никто здесь ничего наверняка не знает.
Ніхто не знає майбутнього - НІХТО ! Ми можемо лише творити його в межах своїх сил, компетенції та інтелекту. Чули, напевне, про Сороса (в контексті цієї гілки) який обвалив валюти багатьох країн азійського континету включаючи Сінгапур не кажучи вже про вклад в падіння фунта стерлінгів в свій час. Тобто кожен може творити майбутнє і зробити неможливе, просто треба працювати, пахати з ранку і до ночі і вчитись, вчитись, вчитись до глибокої старості.
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