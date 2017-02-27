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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10652106531065410655

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 106
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
51
37,50-38,00
19%
20
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 07:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  emeta написав:Значит получается, что никто здесь ничего наверняка не знает.

Ніхто не знає майбутнього - НІХТО ! Ми можемо лише творити його в межах своїх сил, компетенції та інтелекту. Чули, напевне, про Сороса (в контексті цієї гілки) який обвалив валюти багатьох країн азійського континету включаючи Сінгапур не кажучи вже про вклад в падіння фунта стерлінгів в свій час. Тобто кожен може творити майбутнє і зробити неможливе, просто треба працювати, пахати з ранку і до ночі і вчитись, вчитись, вчитись до глибокої старості.
Василь-Рівне
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