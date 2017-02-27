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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10652106531065410655

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 106
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
51
37,50-38,00
19%
20
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 07:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  emeta написав:Значит получается, что никто здесь ничего наверняка не знает.

Ніхто не знає майбутнього - НІХТО ! Ми можемо лише творити його в межах своїх сил, компетенції та інтелекту. Чули, напевне, про Сороса (в контексті цієї гілки) який обвалив валюти багатьох країн азійського континету включаючи Сінгапур не кажучи вже про вклад в падіння фунта стерлінгів в свій час. Тобто кожен може творити майбутнє і зробити неможливе, просто треба працювати, пахати з ранку і до ночі і вчитись, вчитись, вчитись до глибокої старості.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:16

  Прораб написав:
  Realist написав:Що стосується будь-якої допомоги нам збоку інших країн, пам'ятайте про аксіому: "Кожна держава дбає перш за все про інтереси свої та своїх громадян. Якщо Польща та країни Балтії нам допомагають, то це не через те, що ці країни безмежно люблять Україну, а через те, що вони не хочуть мати їба....го сусіда у себе біля кордону.
Всі решта країни теж переслідують перш за все свої особисті інтереси, а вже потім переймаються майбутнім України.

Чи можна перерахувати подібні свіжі (півроку) фінансові та законодавчі ініціативи виходячи з вищезгаданої аксіоми в нашій країні?
У якій країні зараз перебуваєте?

В даному конкретному випадку мова йшла не про Україну, а про країни які нам допомагають.
Для прикладу, Поляки нам допомагають, але одночасно блокують експорт із України зерна, а разом із ним і ще велику частину продуктів, які до зерна не мають жодного відношення (зерно - це тільки привід).
Запитайте населення в селах, по чому цього року приймають малину, чорницю. Яка ціна на мед при здачі оптовикам. В декотрих регіонах, те, що люди заробляли за літо на таких "нішевих" товарах, допомагало увійти в осінь та зиму із запасами тих продуктів які не вирощують на власному городі або "відправити" дітей в школу.

ПС: Перебуваю в Івано-Франківську. Ніколи цього не приховував тут на форумі.
Востаннє редагувалось Realist в Пон 24 лип, 2023 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:28

  Василь-Рівне написав:
  Realist написав:Вже писав. Ця війна надовго (привіт Василю із Рівного).

Якось так не конкретно, можна точну дату, га? Ну добре не час і день,а хоча би місяць і рік, бо розумні люди чомусь кажуть, що не знають. Не люблю історію, але там кажуть, що війна з москалями у нас йде ще з минулого тисячоліття, Ви про це?

Василь, я з повагою. Без сарказму.
Просто згадав, що минулого року писав те саме. (лінь шукати)
Війна буде довго. А ви припускали, що є варіанти закінчити її швидше.

І ви абсолютно праві. Війна із москалями у нас триває давно і буде тривати, оскільки чим краще ми будемо жити, тим більше вони будуть нам заздрити і намагатись розрушити те що ми створили. Вони вміють лише руйнувати...

Це із Ковідом можна було обережно спрогнозувати, що по аналогії із Іспанкою, ми будемо терпіти карантин від 3 до 5 років. Із цією війною прогнозів робити не можна взагалі. Максимум, що можна припустити - це повернення до стану подібного до 2017-2021 років. Коли країна жила умовно мирним життям, за рахунок хлопців та дівчат на лінії зіткнення які постійно жили в умовах війни.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Realist написав:
  Прораб написав:
  Realist написав:Що стосується будь-якої допомоги нам збоку інших країн, пам'ятайте про аксіому: "Кожна держава дбає перш за все про інтереси свої та своїх громадян. Якщо Польща та країни Балтії нам допомагають, то це не через те, що ці країни безмежно люблять Україну, а через те, що вони не хочуть мати їба....го сусіда у себе біля кордону.
Всі решта країни теж переслідують перш за все свої особисті інтереси, а вже потім переймаються майбутнім України.

Чи можна перерахувати подібні свіжі (півроку) фінансові та законодавчі ініціативи виходячи з вищезгаданої аксіоми в нашій країні?
У якій країні зараз перебуваєте?

В даному конкретному випадку мова йшла не про Україну, а про країни які нам допомагають.
Для прикладу, Поляки нам допомагають, але одночасно блокують експорт із України зерна, а разом із ним і ще велику частину продуктів, які до зерна не мають жодного відношення (зерно - це тільки привід).
Запитайте населення в селах, по чому цього року приймають малину, чорницю. Яка ціна на мед при здачі оптовикам. В декотрих регіонах, те, що люди заробляли за літо на таких "нішевих" товарах, допомагало увійти в осінь та зиму із запасами тих продуктів які не вирощують на власному городі або "відправити" дітей в школу.

ПС: Перебуваю в Івано-Франківську. Ніколи цього не приховував тут на форумі.
Чорницю бачив приймають по 45. Це не дорого?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:48

kolyuchy
Ви точно в адекваті і прочитали назву гілку? :shock:
По інтервенціям, я помилився, паніка в четвер і суботу вщухла, заливки були смішні, за тиждень вписались в стандартні 500 лямів.
Тому ніякого підвищення офіційного курса не буде!
Все норм, видихайте :)
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:49

Война из 2-х 3-х недель, плавно перерастает в войну на 2-3 года. Это реалии...

Курс гривны на протяжении всей войны будет стабильным за счет иностранной финансовой помощи.
Что будет после войны, в том числе и какой будет курс гривны - зависит от результатов/итогов войны. Сейчас это предугадать очень сложно...
Victor8
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