|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Пон 24 лип, 2023 09:16
Прораб написав: Realist написав:
Що стосується будь-якої допомоги нам збоку інших країн, пам'ятайте про аксіому: "Кожна держава дбає перш за все про інтереси свої та своїх громадян.
Якщо Польща та країни Балтії нам допомагають, то це не через те, що ці країни безмежно люблять Україну, а через те, що вони не хочуть мати їба....го сусіда у себе біля кордону.
Всі решта країни теж переслідують перш за все свої особисті інтереси, а вже потім переймаються майбутнім України.
Чи можна перерахувати подібні свіжі (півроку) фінансові та законодавчі ініціативи виходячи з вищезгаданої аксіоми в нашій країні?
У якій країні зараз перебуваєте?
В даному конкретному випадку мова йшла не про Україну, а про країни які нам допомагають.
Для прикладу, Поляки нам допомагають, але одночасно блокують експорт із України зерна, а разом із ним і ще велику частину продуктів, які до зерна не мають жодного відношення (зерно - це тільки привід).
Запитайте населення в селах, по чому цього року приймають малину, чорницю. Яка ціна на мед при здачі оптовикам. В декотрих регіонах, те, що люди заробляли за літо на таких "нішевих" товарах, допомагало увійти в осінь та зиму із запасами тих продуктів які не вирощують на власному городі або "відправити" дітей в школу.
ПС: Перебуваю в Івано-Франківську. Ніколи цього не приховував тут на форумі.
Востаннє редагувалось Realist
в Пон 24 лип, 2023 09:28, всього редагувалось 1 раз.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1576
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2560 раз.
- Подякували: 1897 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 09:28
Василь-Рівне написав: Realist написав:
Вже писав. Ця війна надовго (привіт Василю із Рівного).
Якось так не конкретно, можна точну дату, га? Ну добре не час і день,а хоча би місяць і рік, бо розумні люди чомусь кажуть, що не знають. Не люблю історію, але там кажуть, що війна з москалями у нас йде ще з минулого тисячоліття, Ви про це?
Василь, я з повагою. Без сарказму.
Просто згадав, що минулого року писав те саме. (лінь шукати)
Війна буде довго. А ви припускали, що є варіанти закінчити її швидше.
І ви абсолютно праві. Війна із москалями у нас триває давно і буде тривати, оскільки чим краще ми будемо жити, тим більше вони будуть нам заздрити і намагатись розрушити те що ми створили. Вони вміють лише руйнувати...
Це із Ковідом можна було обережно спрогнозувати, що по аналогії із Іспанкою, ми будемо терпіти карантин від 3 до 5 років. Із цією війною прогнозів робити не можна взагалі. Максимум, що можна припустити - це повернення до стану подібного до 2017-2021 років. Коли країна жила умовно мирним життям, за рахунок хлопців та дівчат на лінії зіткнення які постійно жили в умовах війни.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1576
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2560 раз.
- Подякували: 1897 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 09:46
Realist написав: Прораб написав: Realist написав:
Що стосується будь-якої допомоги нам збоку інших країн, пам'ятайте про аксіому: "Кожна держава дбає перш за все про інтереси свої та своїх громадян.
Якщо Польща та країни Балтії нам допомагають, то це не через те, що ці країни безмежно люблять Україну, а через те, що вони не хочуть мати їба....го сусіда у себе біля кордону.
Всі решта країни теж переслідують перш за все свої особисті інтереси, а вже потім переймаються майбутнім України.
Чи можна перерахувати подібні свіжі (півроку) фінансові та законодавчі ініціативи виходячи з вищезгаданої аксіоми в нашій країні?
У якій країні зараз перебуваєте?
В даному конкретному випадку мова йшла не про Україну, а про країни які нам допомагають.
Для прикладу, Поляки нам допомагають, але одночасно блокують експорт із України зерна, а разом із ним і ще велику частину продуктів, які до зерна не мають жодного відношення (зерно - це тільки привід).
Запитайте населення в селах, по чому цього року приймають малину, чорницю. Яка ціна на мед при здачі оптовикам. В декотрих регіонах, те, що люди заробляли за літо на таких "нішевих" товарах, допомагало увійти в осінь та зиму із запасами тих продуктів які не вирощують на власному городі або "відправити" дітей в школу.
ПС: Перебуваю в Івано-Франківську. Ніколи цього не приховував тут на форумі.
Чорницю бачив приймають по 45. Це не дорого?
-
kolyuchy
-
-
- Повідомлень: 463
- З нами з: 17.04.14
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 10:48
kolyuchy
Ви точно в адекваті і прочитали назву гілку?
По інтервенціям, я помилився, паніка в четвер і суботу вщухла, заливки були смішні, за тиждень вписались в стандартні 500 лямів.
Тому ніякого підвищення офіційного курса не буде!
Все норм, видихайте
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12723
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 3680 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Пон 24 лип, 2023 10:49
Война из 2-х 3-х недель, плавно перерастает в войну на 2-3 года. Это реалии...
Курс гривны на протяжении всей войны будет стабильным за счет иностранной финансовой помощи.
Что будет после войны, в том числе и какой будет курс гривны - зависит от результатов/итогов войны. Сейчас это предугадать очень сложно...
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:25
дайте, будь ласка посилання, скільки відсотків від свого ВВП США витрачає на виплату держборгу за рік.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2562
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:46
Еще вот так жгут:
Шановні клієнти!
Хочемо повідомити, що протягом цього тижня діє надзвичайно вигідна пропозиція🤩
Ви можете придбати долари купюрами зразка 1996 року зі знижкою -10 копійок від оптового курса!
Встигніть забронювати за телефонами:
+380
+380
Працюємо з турботою про Вас!
Команда
—-
Кто любит карусели - набрал у них, засунул в приват
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1637
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:54
Captain Obvious написав:
Еще вот так жгут:
Шановні клієнти!
Хочемо повідомити, що протягом цього тижня діє надзвичайно вигідна пропозиція🤩
Ви можете придбати долари купюрами зразка 1996 року зі знижкою -10 копійок від оптового курса!
Встигніть забронювати за телефонами:
+380
+380
Працюємо з турботою про Вас!
Команда
—-
Кто любит карусели - набрал у них, засунул в приват
посміхнуло, це я, який купляє долари 2017 року на гривню дорожче від сірих
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2562
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 лип, 2023 11:54
antey1969 написав: Кучинелли написав: Hotab написав:
Но думаю вы стебетесь и все прекрасно понимаете.
В том и проблема, что не понимает.И те, кто ответил, что мол можно, даже с но...тоже не понимают.Уровень развития и фин грамотности упал ниже плинтуса.Люди не понимают, что мы каждый день несём огромные убытки от затрат и разрушений.А курс нац валюты может расти от прибылей.В текущий момент все знают, почему укрепляж, но не все знают, что это будет не вечно...Если дома поломался компьютер или стиралка, никто не скажет, что он стал богаче, т к нужно взять денег и купить новые.А то, что в стране каждый день что то ломается как то не доходит людям до понимания.
80+% людей, согласно статистике, имеют низкую критичность мышления.
Если им каждый день с экрана вещают, что все идет хорошо и будет еще лучше, как только... Такой результат и получится.
Ущерб экономике уже огромный и он нарастает с каждой неделей.
И как только поток валюты от доноров обмелеет, курс гривны пойдет стремительно вниз.
Единственная, хотя и слабая, надежда, что нас к тому времени пристроят в ЕС. Тогда будет какой-то шанс на хоть какую-то серьезную программу восстановления. Пока что этот вариант в среднесрочной перспективе даже не проглядывается.
И тогда останется уповать только на переводы родным от уже обустроившихся мигрантов.
Скорее всего это станет со временем основным источником поступлений валюты в страну.
от флер пише, що інвестиції зайдуть по самі помідори
fler написав:
Schmit, тут крім вас та Флаймана ̶ц̶е̶ ̶л̶а̶й̶н̶о̶ Соскін нікого не цікавить. Ми розуміємо, що гроші та зброю нам дають не для того, щоб ми втратили армію та країну.
На сьогодні сума на відновлення України, за оцінками американського Politico, приблизно становить $411 млрд. Це не просто гроші — це перспективні контракти на понад 400 мільярдів. Контракти передусім для західних інвесторів. І інвестори вже зробили відповідні обрахунки, встановлюють і зміцнюють зв'язки з українським урядом. Організовують певні роботи на безплатній основі - це їх внесок в майбутню дуже вигідну співпрацю. Зокрема, такі компанії як Rud Pedersen Group (стратегічні(!) комунікації та піар, 74 з 250 місце у світовому галузевому рейтингу) та Rasmussen Global (політичні консультації, налагодження діалогу гряди-бізнеси, геополітичні ініціативи; їхній гендир активно лобіює вступ України до НАТО) відкрили офіси в Києві - хоча по факту місто часто зазнає обстрілів. Це не зупинило дуже відомі компанії. І якщо вони сюди прийшли - значить, по-перше, ґрунтуються на залізобетонному прогнозі нашої перемоги, причому в озірному майбутньому. І, по-друге, бачать настільки масштабні перспективи для своєї роботи, що вони варті відкриття окремого київського офісу.
Отже, так чи інакше, але українській владі вдалось переконати Захід - і уряди, і бізнеси (які без узгодження з урядами настільки масштабних рішень не приймають), - що в Україну йти зі своїми стратегічними проєктами є сенс іти. Попри війну, розруху, міграцію і демографію. І так - попри все ще тяжкі проблеми з корупцією. Але ж бізнес, проте, продемонстрував однозначні наміри. Тобто, як мінімум союзники в нас вірять.
Окрема пікантна деталь: і майбутні підрядники (котрі тільки примірюються до фронту робіт і мільярдних оборудок), і російські експерти однаково в курсі, що по факту відбудова України на всю озвучену суму і більше відбуватиметься коштом власне Росії. Це і про заморожені на цей момент офіційні $330 млрд, і про репарації, і про інші джерела російських же коштів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32000
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1523 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 24 лип, 2023 12:05
Realist написав: Василь-Рівне написав: Realist написав:
Вже писав. Ця війна надовго (привіт Василю із Рівного).
Якось так не конкретно, можна точну дату, га? Ну добре не час і день,а хоча би місяць і рік, бо розумні люди чомусь кажуть, що не знають. Не люблю історію, але там кажуть, що війна з москалями у нас йде ще з минулого тисячоліття, Ви про це?
Василь, я з повагою. Без сарказму.
Просто згадав, що минулого року писав те саме. (лінь шукати)
Війна буде довго. А ви припускали, що є варіанти закінчити її швидше.
І ви абсолютно праві. Війна із москалями у нас триває давно і буде тривати, оскільки чим краще ми будемо жити, тим більше вони будуть нам заздрити і намагатись розрушити те що ми створили. Вони вміють лише руйнувати...
Це із Ковідом можна було обережно спрогнозувати, що по аналогії із Іспанкою, ми будемо терпіти карантин від 3 до 5 років. Із цією війною прогнозів робити не можна взагалі. Максимум, що можна припустити - це повернення до стану подібного до 2017-2021 років. Коли країна жила умовно мирним життям, за рахунок хлопців та дівчат на лінії зіткнення які постійно жили в умовах війни.
Балашов казав що згідно статистики тривалість таких інтенсивних воєн/конфіліктів 6-18 міс. Далі переходять в тліючу або "примирення".
Перша фаза активних БД 2014-2015 потім мінські угоди, хоча гібридна війна і далі тривала, не виключено, що скоро домовляться про який стамбульські угоди і затухне на років 5..10 до чергового загострення.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32000
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1523 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|32965
|36280400
|
|
|1862
|12941137
|
Вів 18 лип, 2023 15:47
Ой+
|
|7975
|22905219
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|