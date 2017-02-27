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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10653106541065510656

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 106
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
51
37,50-38,00
19%
20
38,00-38,50
6%
6
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:35

  Realist написав:
  Прораб написав:
  Realist написав:Що стосується будь-якої допомоги нам збоку інших країн, пам'ятайте про аксіому: "Кожна держава дбає перш за все про інтереси свої та своїх громадян. Якщо Польща та країни Балтії нам допомагають, то це не через те, що ці країни безмежно люблять Україну, а через те, що вони не хочуть мати їба....го сусіда у себе біля кордону.
Всі решта країни теж переслідують перш за все свої особисті інтереси, а вже потім переймаються майбутнім України.

Чи можна перерахувати подібні свіжі (півроку) фінансові та законодавчі ініціативи виходячи з вищезгаданої аксіоми в нашій країні?
У якій країні зараз перебуваєте?

В даному конкретному випадку мова йшла не про Україну, а про країни які нам допомагають.
Для прикладу, Поляки нам допомагають, але одночасно блокують експорт із України зерна, а разом із ним і ще велику частину продуктів, які до зерна не мають жодного відношення (зерно - це тільки привід).
Запитайте населення в селах, по чому цього року приймають малину, чорницю. Яка ціна на мед при здачі оптовикам. В декотрих регіонах, те, що люди заробляли за літо на таких "нішевих" товарах, допомагало увійти в осінь та зиму із запасами тих продуктів які не вирощують на власному городі або "відправити" дітей в школу.

Справді, з вашого першого посту і так було зрозуміло про ініціативи для власних громадян в інших країнах, а тому й питання моє полягало в іншому, які важливі подібні ініціативи бачите в нас.
Але відповіли, як відповіли, я Вас зрозумів.
Дякую.
Прораб
 
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