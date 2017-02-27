Realist написав:Прораб написав:Realist написав:Що стосується будь-якої допомоги нам збоку інших країн, пам'ятайте про аксіому: "Кожна держава дбає перш за все про інтереси свої та своїх громадян. Якщо Польща та країни Балтії нам допомагають, то це не через те, що ці країни безмежно люблять Україну, а через те, що вони не хочуть мати їба....го сусіда у себе біля кордону.
Всі решта країни теж переслідують перш за все свої особисті інтереси, а вже потім переймаються майбутнім України.
Чи можна перерахувати подібні свіжі (півроку) фінансові та законодавчі ініціативи виходячи з вищезгаданої аксіоми в нашій країні?
У якій країні зараз перебуваєте?
В даному конкретному випадку мова йшла не про Україну, а про країни які нам допомагають.
Для прикладу, Поляки нам допомагають, але одночасно блокують експорт із України зерна, а разом із ним і ще велику частину продуктів, які до зерна не мають жодного відношення (зерно - це тільки привід).
Запитайте населення в селах, по чому цього року приймають малину, чорницю. Яка ціна на мед при здачі оптовикам. В декотрих регіонах, те, що люди заробляли за літо на таких "нішевих" товарах, допомагало увійти в осінь та зиму із запасами тих продуктів які не вирощують на власному городі або "відправити" дітей в школу.
Справді, з вашого першого посту і так було зрозуміло про ініціативи для власних громадян в інших країнах, а тому й питання моє полягало в іншому, які важливі подібні ініціативи бачите в нас.
Але відповіли, як відповіли, я Вас зрозумів.
Дякую.