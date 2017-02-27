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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:35
Realist написав: Прораб написав: Realist написав:
Що стосується будь-якої допомоги нам збоку інших країн, пам'ятайте про аксіому: "Кожна держава дбає перш за все про інтереси свої та своїх громадян.
Якщо Польща та країни Балтії нам допомагають, то це не через те, що ці країни безмежно люблять Україну, а через те, що вони не хочуть мати їба....го сусіда у себе біля кордону.
Всі решта країни теж переслідують перш за все свої особисті інтереси, а вже потім переймаються майбутнім України.
Чи можна перерахувати подібні свіжі (півроку) фінансові та законодавчі ініціативи виходячи з вищезгаданої аксіоми в нашій країні?
У якій країні зараз перебуваєте?
В даному конкретному випадку мова йшла не про Україну, а про країни які нам допомагають.
Для прикладу, Поляки нам допомагають, але одночасно блокують експорт із України зерна, а разом із ним і ще велику частину продуктів, які до зерна не мають жодного відношення (зерно - це тільки привід).
Запитайте населення в селах, по чому цього року приймають малину, чорницю. Яка ціна на мед при здачі оптовикам. В декотрих регіонах, те, що люди заробляли за літо на таких "нішевих" товарах, допомагало увійти в осінь та зиму із запасами тих продуктів які не вирощують на власному городі або "відправити" дітей в школу.
Справді, з вашого першого посту і так було зрозуміло про ініціативи для власних громадян в інших країнах, а тому й питання моє полягало в іншому, які важливі подібні ініціативи бачите в нас.
Але відповіли, як відповіли, я Вас зрозумів.
Дякую.
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Прораб
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Додано: Пон 24 лип, 2023 13:58
На прошедшей неделе никаких операций, связанных с рефинансированием не было.
Неделей ранее было возвращено 0.315 млрд. грн.
Чистое размещение в 3-месячных депосертификатах составило 9.950
млрд. грн. (неделей ранее 17.199 млрд. грн.).
Несмотря на начавшееся несколько недель тому погашение, общий объем сертификатов продолжает расти - гривна связывается.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 17.91
млрд. грн. (неделей ранее 13.433 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 27.86
млрд. грн, (неделей ранее 30.947 млрд. грн)С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 984.427 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 531.745
млрд. грн. (неделей ранее 520.152 млрд. грн.)
Расходы казначейства превысили доходы на 40.143
млрд. грн. (неделей ранее 35.374 млрд. грн.)
Величина в верхней части диапазона привычных значений.
За неделю было обналичено 2.964
млрд. грн. (неделей ранее 4.616 млрд. грн.)
Поток стал скромнее. Направление потока на протяжении недели было разным, в начале немного налички досталось банкам.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 3,78;
Продал – 594,66.
Объем максимальный за весну и лето. Больше было только зимой. В качестве успокоительного могу предложить тот факт, что интервенции были очень неравномерными. Два дня спрос зашкаливал, а 3 дня находился на очень скромном уровне. Это позволяет думать, что мы имеем дело не с общим ухудшением баланса, а с ситуативным повышением спроса со стороны крупных покупателей. Этот всплеск совпал по времени с появлением в прессе заметок о состоянии запасов газа, но это может быть просто совпадением.
somilitark написав:
По інтервенціям, я помилився, паніка в четвер і суботу вщухла, заливки були смішні, за тиждень вписались в стандартні 500 лямів.
Вы ошиблись всего на 5 млн, что для прогноза в середине недели является феноменальной точностью
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Додано: Пон 24 лип, 2023 14:52
Yuri_61 написав: Captain Obvious написав:
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Кто любит карусели - набрал у них, засунул в приват
посміхнуло, це я, який купляє долари 2017 року на гривню дорожче від сірих
А зачем Вы покупаете USD именно 2017 года?
Какой в этом смысл?
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Додано: Пон 24 лип, 2023 15:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................24.07.2023...........25.07.2023
дата розрахунку................21.07.2023............24.07.2023
Євро...................................40,6643.................40,5838...-0.2%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1098 (вчера 1.1120)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.12 (вчера 101.12).
С пятницы полный штиль. Сегодня с открытием европейской сессии попытались раскачаться, но быстро вернулись на исходную позицию.
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