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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10653106541065510656

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 107
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
51
37,50-38,00
19%
20
38,00-38,50
7%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
7%
7
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:52

  Yuri_61 написав:
  Captain Obvious написав:Еще вот так жгут:

Шановні клієнти!
Хочемо повідомити, що протягом цього тижня діє надзвичайно вигідна пропозиція🤩
Ви можете придбати долари купюрами зразка 1996 року зі знижкою -10 копійок від оптового курса!
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Працюємо з турботою про Вас!
Команда
—-

Кто любит карусели - набрал у них, засунул в приват


посміхнуло, це я, який купляє долари 2017 року на гривню дорожче від сірих

А зачем Вы покупаете USD именно 2017 года?
Какой в этом смысл?
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 15:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................24.07.2023...........25.07.2023
дата розрахунку................21.07.2023............24.07.2023
Євро...................................40,6643.................40,5838...-0.2%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1098 (вчера 1.1120)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.12 (вчера 101.12).
С пятницы полный штиль. Сегодня с открытием европейской сессии попытались раскачаться, но быстро вернулись на исходную позицию.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 20:36

  thenewepic написав:
  Maximilian84 написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.

Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875.
А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.

Как думаете, возможно ли такое учудить?

так, звісно можна. Треба тільки знайти того, хто погодиться доплачувати до кожної середньої зарплати по $1475 (1875-400). Як тільки знайдете таке джерело фінансування - пишіть, подумаємо над наступними кроками.

А як так зробили в країнах Балтії мінімалку 1000 ойро? Щось тут не тойво.
AndriyQ
 
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