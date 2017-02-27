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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лип, 2023 14:52
Yuri_61 написав: Captain Obvious написав:
Еще вот так жгут:
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Хочемо повідомити, що протягом цього тижня діє надзвичайно вигідна пропозиція🤩
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Працюємо з турботою про Вас!
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Кто любит карусели - набрал у них, засунул в приват
посміхнуло, це я, який купляє долари 2017 року на гривню дорожче від сірих
А зачем Вы покупаете USD именно 2017 года?
Какой в этом смысл?
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Додано: Пон 24 лип, 2023 15:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................24.07.2023...........25.07.2023
дата розрахунку................21.07.2023............24.07.2023
Євро...................................40,6643.................40,5838...-0.2%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1098 (вчера 1.1120)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.12 (вчера 101.12).
С пятницы полный штиль. Сегодня с открытием европейской сессии попытались раскачаться, но быстро вернулись на исходную позицию.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 20:36
thenewepic написав: Maximilian84 написав:
Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.
Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875.
А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.
Как думаете, возможно ли такое учудить?
так, звісно можна. Треба тільки знайти того, хто погодиться доплачувати до кожної середньої зарплати по $1475 (1875-400). Як тільки знайдете таке джерело фінансування - пишіть, подумаємо над наступними кроками.
А як так зробили в країнах Балтії мінімалку 1000 ойро? Щось тут не тойво.
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