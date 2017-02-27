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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10653106541065510656

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 108
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
52
37,50-38,00
19%
20
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:52

  Yuri_61 написав:
  Captain Obvious написав:Еще вот так жгут:

Шановні клієнти!
Хочемо повідомити, що протягом цього тижня діє надзвичайно вигідна пропозиція🤩
Ви можете придбати долари купюрами зразка 1996 року зі знижкою -10 копійок від оптового курса!
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Працюємо з турботою про Вас!
Команда
—-

Кто любит карусели - набрал у них, засунул в приват


посміхнуло, це я, який купляє долари 2017 року на гривню дорожче від сірих

А зачем Вы покупаете USD именно 2017 года?
Какой в этом смысл?
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 15:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................24.07.2023...........25.07.2023
дата розрахунку................21.07.2023............24.07.2023
Євро...................................40,6643.................40,5838...-0.2%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1098 (вчера 1.1120)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.12 (вчера 101.12).
С пятницы полный штиль. Сегодня с открытием европейской сессии попытались раскачаться, но быстро вернулись на исходную позицию.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 20:36

  thenewepic написав:
  Maximilian84 написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.

Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875.
А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.

Как думаете, возможно ли такое учудить?

так, звісно можна. Треба тільки знайти того, хто погодиться доплачувати до кожної середньої зарплати по $1475 (1875-400). Як тільки знайдете таке джерело фінансування - пишіть, подумаємо над наступними кроками.

А як так зробили в країнах Балтії мінімалку 1000 ойро? Щось тут не тойво.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:37

  Victor8 написав:Какой в этом смысл?

Рашистські тролі просто на роботі.
Закидають вентиляторний гачок, примітивну, тупу і пещерну провокацію, а коли вже хтось на неї повівся, то вже потім йде основне лайно про долару каюк і інша дурня, під соусом " мені так наснилося" і три години спростовуйте моє лайно з повітря.
Не відповідайте на ці примітивні дурбеличні вкиди і буде усім щастя)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:32

  Yuri_61 написав:дайте, будь ласка посилання, скільки відсотків від свого ВВП США витрачає на виплату держборгу за рік.

Відповідно до даних Всесвітнього банку, ВВП США у 2020 році склав 20,93 трильйона доларів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0 ... 0%BA%D0%B8. За даними Довідника ЦРУ, державний борг США у 2020 році становив 26,95 трильйона доларів, або 128,8% від ВВП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%A8%D0%90. Це означає, що державний борг США перевищив ВВП на 28,8%. За даними Міністерства фінансів США, уряд витратив 523,1 мільярда доларів на обслуговування державного боргу у 2020 році https://www.dw.com/uk/stela-derzborgu-s ... a-65719304. Це становить приблизно 2,5% від ВВП США. Однак це не єдиний показник витрат на виплату держборгу. Існує також поняття "чистих витрат на борг", яке враховує не тільки виплати за зобов'язаннями, але і надходження від продажу цінних паперів. За цим показником, уряд США витратив 345,6 мільярда доларів на виплату держборгу у 2020 році https://www.dw.com/uk/stela-derzborgu-s ... a-65719304, або 1,65% від ВВП.
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yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:35

https://youtu.be/jTSMFJKX70A
Занимательный мир истории.

https://www.eeagli.com/video/
здесь много интересного, но нам это не нужно :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:45

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:3. Ваш варіант?))

Припустимо Буданов правий і в серпні москалі капітулюють.
Тоді моя модель така: до кінця року гривня буде суттєво укріплюватись, НБУ доведеться викуповувати по офіційному крусу не мало валюти.
В 24 до жовтня році побачимо сезонні коливання, але не сильні (до 50 не дійдем). А от з листопада 24 почнеться швидкий ріст курсу і в 25 ми побачимо х3-х5 від курсу на момент перемоги.

На превеликий жаль в серпні москалі не капітулюють..
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:46

  Дюрі-бачі написав:amtrans Так на цей рік же фінансування нас як на війну закладено. А в разі її дострокового завершення фінансування збережеться, а от витрати знизяться

Та і порти відкриють - експорт зі складів різко злетить

Не відкриють! Навіть навпаки з портами ситуація то сталась!
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:03

  Qwerty написав:
  Дюрі-бачі написав:amtrans Так на цей рік же фінансування нас як на війну закладено. А в разі її дострокового завершення фінансування збережеться, а от витрати знизяться

Та і порти відкриють - експорт зі складів різко злетить

Не відкриють! Навіть навпаки з портами ситуація то сталась!

І курс сьогодні догори поповз...
asti
 
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