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Кто любит карусели - набрал у них, засунул в приват
посміхнуло, це я, який купляє долари 2017 року на гривню дорожче від сірих
А зачем Вы покупаете USD именно 2017 года? Какой в этом смысл?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................24.07.2023...........25.07.2023 дата розрахунку................21.07.2023............24.07.2023 Євро...................................40,6643.................40,5838...-0.2% Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1098 (вчера 1.1120)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.12 (вчера 101.12). С пятницы полный штиль. Сегодня с открытием европейской сессии попытались раскачаться, но быстро вернулись на исходную позицию.
Maximilian84 написав:Добрый день, уважаемые форумчане. Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.
Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875. А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.
Как думаете, возможно ли такое учудить?
так, звісно можна. Треба тільки знайти того, хто погодиться доплачувати до кожної середньої зарплати по $1475 (1875-400). Як тільки знайдете таке джерело фінансування - пишіть, подумаємо над наступними кроками.
А як так зробили в країнах Балтії мінімалку 1000 ойро? Щось тут не тойво.
Рашистські тролі просто на роботі. Закидають вентиляторний гачок, примітивну, тупу і пещерну провокацію, а коли вже хтось на неї повівся, то вже потім йде основне лайно про долару каюк і інша дурня, під соусом " мені так наснилося" і три години спростовуйте моє лайно з повітря. Не відповідайте на ці примітивні дурбеличні вкиди і буде усім щастя)))
Припустимо Буданов правий і в серпні москалі капітулюють. Тоді моя модель така: до кінця року гривня буде суттєво укріплюватись, НБУ доведеться викуповувати по офіційному крусу не мало валюти. В 24 до жовтня році побачимо сезонні коливання, але не сильні (до 50 не дійдем). А от з листопада 24 почнеться швидкий ріст курсу і в 25 ми побачимо х3-х5 від курсу на момент перемоги.
На превеликий жаль в серпні москалі не капітулюють..