RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10653106541065510656

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 109
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
52
37,50-38,00
18%
20
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:52

  Yuri_61 написав:
  Captain Obvious написав:Еще вот так жгут:

Шановні клієнти!
Хочемо повідомити, що протягом цього тижня діє надзвичайно вигідна пропозиція🤩
Ви можете придбати долари купюрами зразка 1996 року зі знижкою -10 копійок від оптового курса!
Встигніть забронювати за телефонами:
+380
+380

Працюємо з турботою про Вас!
Команда
—-

Кто любит карусели - набрал у них, засунул в приват


посміхнуло, це я, який купляє долари 2017 року на гривню дорожче від сірих

А зачем Вы покупаете USD именно 2017 года?
Какой в этом смысл?
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 671
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 15:20

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................24.07.2023...........25.07.2023
дата розрахунку................21.07.2023............24.07.2023
Євро...................................40,6643.................40,5838...-0.2%
Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1098 (вчера 1.1120)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.12 (вчера 101.12).
С пятницы полный штиль. Сегодня с открытием европейской сессии попытались раскачаться, но быстро вернулись на исходную позицию.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7033
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5967 раз.
Подякували: 19377 раз.
 
Профіль
99
53
33
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 20:36

  thenewepic написав:
  Maximilian84 написав:Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.

Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875.
А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.

Как думаете, возможно ли такое учудить?

так, звісно можна. Треба тільки знайти того, хто погодиться доплачувати до кожної середньої зарплати по $1475 (1875-400). Як тільки знайдете таке джерело фінансування - пишіть, подумаємо над наступними кроками.

А як так зробили в країнах Балтії мінімалку 1000 ойро? Щось тут не тойво.
AndriyQ
 
Повідомлень: 99
З нами з: 04.07.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:32

  Yuri_61 написав:дайте, будь ласка посилання, скільки відсотків від свого ВВП США витрачає на виплату держборгу за рік.

Відповідно до даних Всесвітнього банку, ВВП США у 2020 році склав 20,93 трильйона доларів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0 ... 0%BA%D0%B8. За даними Довідника ЦРУ, державний борг США у 2020 році становив 26,95 трильйона доларів, або 128,8% від ВВП https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%A8%D0%90. Це означає, що державний борг США перевищив ВВП на 28,8%. За даними Міністерства фінансів США, уряд витратив 523,1 мільярда доларів на обслуговування державного боргу у 2020 році https://www.dw.com/uk/stela-derzborgu-s ... a-65719304. Це становить приблизно 2,5% від ВВП США. Однак це не єдиний показник витрат на виплату держборгу. Існує також поняття "чистих витрат на борг", яке враховує не тільки виплати за зобов'язаннями, але і надходження від продажу цінних паперів. За цим показником, уряд США витратив 345,6 мільярда доларів на виплату держборгу у 2020 році https://www.dw.com/uk/stela-derzborgu-s ... a-65719304, або 1,65% від ВВП.
Штучний « інтелект»
yama
 
Повідомлень: 4436
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8756 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:35

https://youtu.be/jTSMFJKX70A
Занимательный мир истории.

https://www.eeagli.com/video/
здесь много интересного, но нам это не нужно :mrgreen:
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 971
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5608 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:03

  Qwerty написав:
  Дюрі-бачі написав:amtrans Так на цей рік же фінансування нас як на війну закладено. А в разі її дострокового завершення фінансування збережеться, а от витрати знизяться

Та і порти відкриють - експорт зі складів різко злетить

Не відкриють! Навіть навпаки з портами ситуація то сталась!

І курс сьогодні догори поповз...
asti
 
Повідомлень: 3401
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Кучинелли написав:В том и проблема, что не понимает.И те, кто ответил, что мол можно, даже с но...тоже не понимают.Уровень развития и фин грамотности упал ниже плинтуса.Люди не понимают, что мы каждый день несём огромные убытки от затрат и разрушений.А курс нац валюты может расти от прибылей

Все вірно але не все так фатально :
ВВП України показав різке зростання
Зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2023 року порівняно з другим кварталом 2022 року склало близько 20-21%, повідомила провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) Олександра Бетлій.
Згідно з моніторингом, триває подальше відновлення в низці галузей переробної промисловості, зокрема, в машинобудуванні та харчовій промисловості, що з урахуванням низької бази минулого року втримало зростання в секторі на рівні близько 20%.
Інститут зазначив, що реальна ВДВ у торгівлі та транспорті в червні продовжила зростати високими темпами.
Нацбанк України наприкінці квітня поліпшив прогноз зростання економіки країни 2023 року до 2% із 0,3% у січневому прогнозі.
Міністр фінансів Сергій Марченко в середині травня повідомив про підвищення урядового прогнозу зростання ВВП у 2023 році до 3,2% з 1%.
P.S. Я розумію, що це завдяки низькій базі порівняно з 2022 роком але це не регрес, це прогрес і це не може не тішити, ми, дрібні, недобиті бізенсмени, живучі, великий бізнес також оговтується і пристосовується, дочекаємось перемоги і буде вибух, тому ми перможемо і у війні і у відновлені економіки :!:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5817
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6646 раз.
Подякували: 3013 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:57

  Captain Obvious написав:Еще вот так жгут:

Шановні клієнти!
Хочемо повідомити, що протягом цього тижня діє надзвичайно вигідна пропозиція🤩
Ви можете придбати долари купюрами зразка 1996 року зі знижкою -10 копійок від оптового курса!
Встигніть забронювати за телефонами:
+380
+380

Працюємо з турботою про Вас!
Команда
—-

Кто любит карусели - набрал у них, засунул в приват


из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2314
З нами з: 13.07.09
Подякував: 981 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:04

народ привіт,болото почало висихати чи може перебільшення :roll:
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 17.11.11
Подякував: 301 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10653106541065510656
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12941438
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3295, 3296, 3297
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32965 36280929
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лип, 2023 17:17
SAndriy1
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22905283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8882)
25.07.2023 11:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.