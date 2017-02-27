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Кто любит карусели - набрал у них, засунул в приват
посміхнуло, це я, який купляє долари 2017 року на гривню дорожче від сірих
А зачем Вы покупаете USD именно 2017 года? Какой в этом смысл?
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................24.07.2023...........25.07.2023 дата розрахунку................21.07.2023............24.07.2023 Євро...................................40,6643.................40,5838...-0.2% Долар США........................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1098 (вчера 1.1120)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.12 (вчера 101.12). С пятницы полный штиль. Сегодня с открытием европейской сессии попытались раскачаться, но быстро вернулись на исходную позицию.
Maximilian84 написав:Добрый день, уважаемые форумчане. Недавно у меня появилась мысль: а что было бы, если бы курс доллара в Украине вернулся к 8 грн за доллар.
Средняя зп в Украине сейчас, допустим, 15000. Значит в долларах будет $1875. А какой-нибудь средний айтишник с зп $2500 в гривнях будет получать 20000 грн.
Как думаете, возможно ли такое учудить?
так, звісно можна. Треба тільки знайти того, хто погодиться доплачувати до кожної середньої зарплати по $1475 (1875-400). Як тільки знайдете таке джерело фінансування - пишіть, подумаємо над наступними кроками.
А як так зробили в країнах Балтії мінімалку 1000 ойро? Щось тут не тойво.
Кучинелли написав:В том и проблема, что не понимает.И те, кто ответил, что мол можно, даже с но...тоже не понимают.Уровень развития и фин грамотности упал ниже плинтуса.Люди не понимают, что мы каждый день несём огромные убытки от затрат и разрушений.А курс нац валюты может расти от прибылей
Все вірно але не все так фатально : ВВП України показав різке зростання Зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2023 року порівняно з другим кварталом 2022 року склало близько 20-21%, повідомила провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) Олександра Бетлій. Згідно з моніторингом, триває подальше відновлення в низці галузей переробної промисловості, зокрема, в машинобудуванні та харчовій промисловості, що з урахуванням низької бази минулого року втримало зростання в секторі на рівні близько 20%. Інститут зазначив, що реальна ВДВ у торгівлі та транспорті в червні продовжила зростати високими темпами. Нацбанк України наприкінці квітня поліпшив прогноз зростання економіки країни 2023 року до 2% із 0,3% у січневому прогнозі. Міністр фінансів Сергій Марченко в середині травня повідомив про підвищення урядового прогнозу зростання ВВП у 2023 році до 3,2% з 1%. P.S. Я розумію, що це завдяки низькій базі порівняно з 2022 роком але це не регрес, це прогрес і це не може не тішити, ми, дрібні, недобиті бізенсмени, живучі, великий бізнес також оговтується і пристосовується, дочекаємось перемоги і буде вибух, тому ми перможемо і у війні і у відновлені економіки
Шановні клієнти! Хочемо повідомити, що протягом цього тижня діє надзвичайно вигідна пропозиція🤩 Ви можете придбати долари купюрами зразка 1996 року зі знижкою -10 копійок від оптового курса! Встигніть забронювати за телефонами: +380 +380
Працюємо з турботою про Вас! Команда —-
Кто любит карусели - набрал у них, засунул в приват
из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.