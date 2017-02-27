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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лип, 2023 11:47
Victor8 написав:
Что будет после войны, в том числе и какой будет курс гривны - зависит от результатов/итогов войны. Сейчас это предугадать очень сложно...
элементарно ватсон(с) при любом раскладе будет девал и весьма странно, шо вы не можете этого "предугадать", бо это азбука...
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:10
чик написав:
элементарно ватсон(с) при любом раскладе будет девал и весьма странно, шо вы не можете этого "предугадать", бо это азбука...
Звісно, але одне діло девал до 100, а зовсім інше - до 500 не кажучи вже неконтрольоване перетворення населення на мільйонерів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 25 лип, 2023 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:13
чик, Дюрі-бачі Тобто вступ до євросоюзу після війни Ви безапеляційно відкидаєте на всі 100% ? Так?
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:18
Василь-Рівне Звісно що ні. Ми будемо в Євросоюзі. Тому я й пишу про оптимістичний варіант з девалом всього до 100, а далі фіксацією за курсу до євро у вузькому коридорі.
Без девалу разгрести всю піраміду ОВДП і соціальних зобов'язань (зокрема перед військовими і по єОселях) майже неможливо
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:27
Дюрі-бачі написав:
я й пишу про оптимістичний варіант з девалом всього до 100
Ви абсолютно переконані в тому, що після вступу до євросоюзу ми не перейдемо на євро, бо гривня для нас це святе? Так?
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:28
Василь-Рівне написав: Дюрі-бачі написав:
я й пишу про оптимістичний варіант з девалом всього до 100
Ви абсолютно переконані в тому, що після вступу до євросоюзу ми не перейдемо на євро, бо гривня для нас це святе? Так?
Навряд чи одразу.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:32
чик написав: Victor8 написав:
Что будет после войны, в том числе и какой будет курс гривны - зависит от результатов/итогов войны. Сейчас это предугадать очень сложно...
элементарно ватсон(с) при любом раскладе будет девал и весьма странно, шо вы не можете этого "предугадать", бо это азбука...
В самой девальвации гривны после войны у меня сомнений в принципе нет.
Это обычная мировая практика.
Будет ли эта девальвация контролируемой/управляемой?
И до каких цифр упадет гривна по отношению к USD?
Остановимся на двухзначной цифре или она станет трехзначной - вот это вопрос. Сейчас это предугадать очень сложно...
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Victor8
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:33
Василь-Рівне написав:
Ви абсолютно переконані в тому, що після вступу до євросоюзу ми не перейдемо на євро, бо гривня для нас це святе? Так?
НБУ писав, що це не на часі. Тай не так просто перейти на Євро, там є серйозні вимоги щодо стабільності цін, курсу і т.д. А одразу після перемоги ми 100% не зможем виконати їх. Тільки після вирішення всіх внутрішніх проблем, які назбирались. А одне із необхідних рішень - це девальвація валюти, щоб закрити внутрішні борги.
Вже тут писав про світові практики переможців війн з підтримкою цивілізованого світу (Франція, Корея, ...) - девал від х3 до х10. Причому пік девальвації через 1,5-2 роки після перемоги.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 25 лип, 2023 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:39
Victor8 написав:
Это обычная мировая практика.
уточню, это не мировая практика, а историческая и пусть те, кто считает, шо у нас буде по другому приведут хоть один пример - моге я чего то не знаю...
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:42
чик написав: Victor8 написав:
Это обычная мировая практика.
уточню, это не мировая практика, а историческая и пусть те, кто считает, шо у нас буде по другому приведут хоть один пример - моге я чего то не знаю...
Историческая мировая практика...
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