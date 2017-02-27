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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10655106561065710658

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 110
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
53
37,50-38,00
18%
20
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:45

  Дюрі-бачі написав:
  Василь-Рівне написав:Ви абсолютно переконані в тому, що після вступу до євросоюзу ми не перейдемо на євро, бо гривня для нас це святе? Так?

НБУ писав, що це не на часі. Тай не так просто перейти на Євро, там є серйозні вимоги щодо стабільності цін, курсу і т.д. А одразу після перемоги ми 100% не зможем виконати їх. Тільки після вирішення всіх внутрішніх проблем, які назбирались. А одне із необхідних рішень - це девальвація валюти, щоб закрити внутрішні борги.
Вже тут писав про світові практики переможців війн з підтримкою цивілізованого світу (Франція, Корея, ...) - девал від х3 до х10. Причому пік девальвації через 1,5-2 роки після перемоги.

А по результатам Югославских войн - возможно, знаете, какая была девальвация в странах бывшей Югославии?
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:57

Victor8 Югославія ж програла.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 13:07

  Василь-Рівне написав:чик, Дюрі-бачі Тобто вступ до євросоюзу після війни Ви безапеляційно відкидаєте на всі 100% ? Так?


тобто спочатку девал а потім вступ ви не розглядаєте?
mephala
 
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