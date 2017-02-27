|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Вів 25 лип, 2023 12:45
Дюрі-бачі написав: Василь-Рівне написав:
Ви абсолютно переконані в тому, що після вступу до євросоюзу ми не перейдемо на євро, бо гривня для нас це святе? Так?
НБУ писав, що це не на часі. Тай не так просто перейти на Євро, там є серйозні вимоги щодо стабільності цін, курсу і т.д. А одразу після перемоги ми 100% не зможем виконати їх. Тільки після вирішення всіх внутрішніх проблем, які назбирались. А одне із необхідних рішень - це девальвація валюти, щоб закрити внутрішні борги.
Вже тут писав про світові практики переможців війн з підтримкою цивілізованого світу (Франція, Корея, ...) - девал від х3 до х10. Причому пік девальвації через 1,5-2 роки після перемоги.
А по результатам Югославских войн - возможно, знаете, какая была девальвация в странах бывшей Югославии?
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 12:57
Victor8 Югославія ж програла.
Але для прикладу візьмемо Хорватію - там девальвація з 92 по 94 складала з 200 до 13.5 тис (х70)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 25 лип, 2023 13:31, всього редагувалось 3 разів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 995
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:07
Василь-Рівне написав:чик
, Дюрі-бачі
Тобто вступ до євросоюзу після війни Ви безапеляційно відкидаєте на всі 100% ? Так?
вступ до ЕС не означає перехід на євро. тому можливий девал і вступ.
а взагалі - спочатку девал а потім вступ ви не розглядаєте?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8508
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 975 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:33
Дюрі-бачі написав:Victor8
Югославія ж програла.
Але для прикладу візьмемо Хорватію - там девальвація з 92 по 94 складала з 200 до 13 тис (х70)
Там по всем странам бывшей Югославии была девальвация, как я понимаю, и очень серьезная. Нули на денежных знаках появлялись очень быстро.
Вот нашел информацию:
"Югославская гиперинфляция начала 90-х до сих пор считается одним из самых экстремальных случаев в мире. В январе 1994 года инфляция составила 313 миллионов процентов в месяц — в переводе на более понятные цифры это значит, что цены на основные товары потребления удваивались каждые 34 часа. Правительство провело пять деноминаций динара подряд, но после банкноты в 500 миллиардов динаров решили просто считать официальной валютой Югославии немецкую марку."
И конкретно в Хорватии (как одной из стран бывшей Югославии) - ситуация была не самая плохая в вопросах девальвации, насколько я понял.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:37
Victor8 на Югославський варіант хай москалі орієнтуються. Ми краще на Францію після другої світової (зі 120 в 45р до 350 в 49р). Всього ×3
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 995
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 13:53
Дюрі-бачі написав:Victor8
на Югославський варіант хай москалі орієнтуються. Ми краще на Францію після другої світової (зі 120 в 45р до 350 в 49р). Всього ×3
Это да, полностью согласен по москалям - чтобы у них девальвация местных денег шла полным ходом уже во время войны, а после войны, так тем более...
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 14:07
То шо хлопці, рокєта??!
😎😎😎
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3403
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 14:14
asti написав:
То шо хлопці, рокєта??!
😎😎😎
37.30/37.45
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1568
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 495 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 25 лип, 2023 14:26
На 14.20 37.29 -37.36*Відправлено з Чату
-
Nazarkino
-
-
- Повідомлень: 1265
- З нами з: 17.11.11
- Подякував: 301 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 14:27
sergey_sryvkin написав: asti написав:
То шо хлопці, рокєта??!
😎😎😎
37.30/37.45
Це де?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3403
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 619 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1864
|12941509
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|
|32965
|36281000
|
|
|7975
|22905287
|
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic
|