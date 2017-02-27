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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10656106571065810659

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 110
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
53
37,50-38,00
18%
20
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:13

  asti написав:
  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:То шо хлопці, рокєта??!
😎😎😎

37.30/37.45
Це де?

Дніпропетровщина. Кам'янське, Кривий Ріг.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:31

С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:43

  Василь-Рівне написав:Ви абсолютно переконані в тому, що після вступу до євросоюзу ми не перейдемо на євро, бо гривня для нас це святе? Так?

З чим до ЄС, з якою промисловою та інвестиційною базою вступати збираєтеся?
Не дивно, що історія так розпорядилася, одні чарівники та фантазери навколо.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:08

Урсула дала 1.5 милиарда
uaprofi
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