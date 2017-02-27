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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лип, 2023 15:13
asti написав: sergey_sryvkin написав: asti написав:
То шо хлопці, рокєта??!
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37.30/37.45
Це де?
Дніпропетровщина. Кам'янське, Кривий Ріг.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 15:31
С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?
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asti
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Додано: Вів 25 лип, 2023 15:43
Василь-Рівне написав:
Ви абсолютно переконані в тому, що після вступу до євросоюзу ми не перейдемо на євро, бо гривня для нас це святе? Так?
З чим до ЄС, з якою промисловою та інвестиційною базою вступати збираєтеся?
Не дивно, що історія так розпорядилася, одні чарівники та фантазери навколо.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:08
Урсула дала 1.5 милиарда
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