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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10656106571065810659

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 110
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
53
37,50-38,00
18%
20
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:13

  asti написав:
  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:То шо хлопці, рокєта??!
😎😎😎

37.30/37.45
Це де?

Дніпропетровщина. Кам'янське, Кривий Ріг.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:31

С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:43

  Василь-Рівне написав:Ви абсолютно переконані в тому, що після вступу до євросоюзу ми не перейдемо на євро, бо гривня для нас це святе? Так?

З чим до ЄС, з якою промисловою та інвестиційною базою вступати збираєтеся?
Не дивно, що історія так розпорядилася, одні чарівники та фантазери навколо.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:08

Урсула дала 1.5 милиарда
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Странное дело, когда курс резко евро пошел в гору, банки адекватно меняли, обменки тормозили. Сейчас в банках вниз, а в обменках подросло даже немного.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:41

  asti написав:С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?


Думается что если порты причём даже через Дунай не заработают то будут проблемы, могут их решить... А может сейчас хорошее время сдать и закинуть в грн депо... Вот курс и пошёл...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  uaprofi написав:Урсула дала 1.5 милиарда

Європа тепер тягне лямку? Ось люди – одна холява в голові.
Урсула дала 1,5 мільярди. Вона робить що їй кажуть. Віддавати то, чим плануєте?
По-друге за дивним збігом обставин у єврозоні почали проходити відставки досить впливових людей, пов'язаних з поточними подіями Нідерланди, Франція, Великобританія...
Штати з поклоном їздили до Китаю за кредитом в рахунок боргових паперів яких позбавляється зараз Європа, не від усіх звичайно але від найбільш токсичних.
Вирішили також сидіти на підсмоктуванні у Європи, вона типу повинна?
Як ті біженці, які не хочуть там працювати після півтора року перебування і хочуть жити далі на допомозі. Звичайно на всіх чекають у Європі з таким планом і окремо і цілою країною.
Смішно правда.

Дякую модераторам за "комплімент", читайте відтепер казкарів.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:18

У Києві відновила роботу міжнародна фінансова корпорація IFC
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... sejnu.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:36

  Victor8 написав:
  чик написав:
  Victor8 написав:Это обычная мировая практика.

уточню, это не мировая практика, а историческая и пусть те, кто считает, шо у нас буде по другому приведут хоть один пример - моге я чего то не знаю...

Историческая мировая практика...
Если Вам так больше нравится :)

А есть ли примери помощи европи и Америки Во время войн или они многим помогли?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:36

  uaprofi написав:Урсула дала 1.5 милиарда


Слава богу, теперь отстроим всё что было уничтожено и военным вернём всё выплаты!
Alexkievukraine
 
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