Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лип, 2023 15:13
asti написав: sergey_sryvkin написав: asti написав:
То шо хлопці, рокєта??!
😎😎😎
37.30/37.45
Це де?
Дніпропетровщина. Кам'янське, Кривий Ріг.
sergey_sryvkin
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Додано: Вів 25 лип, 2023 15:31
С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?
asti
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Додано: Вів 25 лип, 2023 15:43
Василь-Рівне написав:
Ви абсолютно переконані в тому, що після вступу до євросоюзу ми не перейдемо на євро, бо гривня для нас це святе? Так?
З чим до ЄС, з якою промисловою та інвестиційною базою вступати збираєтеся?
Не дивно, що історія так розпорядилася, одні чарівники та фантазери навколо.
Прораб
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:08
Урсула дала 1.5 милиарда
uaprofi
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:19
Странное дело, когда курс резко евро пошел в гору, банки адекватно меняли, обменки тормозили. Сейчас в банках вниз, а в обменках подросло даже немного.
Proofy
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Додано: Вів 25 лип, 2023 16:41
asti написав:
С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?
Думается что если порты причём даже через Дунай не заработают то будут проблемы, могут их решить... А может сейчас хорошее время сдать и закинуть в грн депо... Вот курс и пошёл...
Alexkievukraine
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:13
uaprofi написав:
Урсула дала 1.5 милиарда
Європа тепер тягне лямку? Ось люди – одна холява в голові.
Урсула дала 1,5 мільярди. Вона робить що їй кажуть. Віддавати то, чим плануєте?
По-друге за дивним збігом обставин у єврозоні почали проходити відставки досить впливових людей, пов'язаних з поточними подіями Нідерланди, Франція, Великобританія...
Штати з поклоном їздили до Китаю за кредитом в рахунок боргових паперів яких позбавляється зараз Європа, не від усіх звичайно але від найбільш токсичних.
Вирішили також сидіти на підсмоктуванні у Європи, вона типу повинна?
Як ті біженці, які не хочуть там працювати після півтора року перебування і хочуть жити далі на допомозі. Звичайно на всіх чекають у Європі з таким планом і окремо і цілою країною.
Смішно правда.
Дякую модераторам за "комплімент", читайте відтепер казкарів.
Прораб
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:18
У Києві відновила роботу міжнародна фінансова корпорація IFC https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... sejnu.html
sergikkc007
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:36
Victor8 написав: чик написав: Victor8 написав:
Это обычная мировая практика.
уточню, это не мировая практика, а историческая и пусть те, кто считает, шо у нас буде по другому приведут хоть один пример - моге я чего то не знаю...
Историческая мировая практика...
Если Вам так больше нравится
А есть ли примери помощи европи и Америки Во время войн или они многим помогли?
Вадимка
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:36
uaprofi написав:
Урсула дала 1.5 милиарда
Слава богу, теперь отстроим всё что было уничтожено и военным вернём всё выплаты!
Alexkievukraine
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