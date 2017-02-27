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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10656106571065810659

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 111
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
49%
54
37,50-38,00
18%
20
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:13

  asti написав:
  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:То шо хлопці, рокєта??!
😎😎😎

37.30/37.45
Це де?

Дніпропетровщина. Кам'янське, Кривий Ріг.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 15:31

С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:08

Урсула дала 1.5 милиарда
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Странное дело, когда курс резко евро пошел в гору, банки адекватно меняли, обменки тормозили. Сейчас в банках вниз, а в обменках подросло даже немного.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 16:41

  asti написав:С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?


Думается что если порты причём даже через Дунай не заработают то будут проблемы, могут их решить... А может сейчас хорошее время сдать и закинуть в грн депо... Вот курс и пошёл...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:18

У Києві відновила роботу міжнародна фінансова корпорація IFC
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... sejnu.html
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:36

  Victor8 написав:
  чик написав:
  Victor8 написав:Это обычная мировая практика.

уточню, это не мировая практика, а историческая и пусть те, кто считает, шо у нас буде по другому приведут хоть один пример - моге я чего то не знаю...

Историческая мировая практика...
Если Вам так больше нравится :)

А есть ли примери помощи европи и Америки Во время войн или они многим помогли?
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:36

  uaprofi написав:Урсула дала 1.5 милиарда


Слава богу, теперь отстроим всё что было уничтожено и военным вернём всё выплаты!
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:59

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................25.07.2023...........26.07.2023
дата розрахунку.................24.07.2023............25.07.2023
Євро....................................40,5838.................40,4046...-0.44%
Долар США.........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1049 (вчера 1.1098)

Индекс доллара DXY в 15-00 101.45 (вчера 101.12).
Еще немного подросли. И так тихой сапой, не совершая резких движений, за неделю выросли больше, чем на 1.5%.
...........................................
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 25 липня 2023 року, до державного бюджету
залучено 14 749 702 454,94 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 02.10.2024 - 434 дн. - 18,30% - 896 622 749,02 грн;
- до 15.01.2025 - 539 дн. - 18,81% - 539 087 256,92 грн;
- до 22.07.2026 - 1 092 дн. - 19,75% - 5 000 263 500,00 грн - первичное;
- до 20.06.2024 - 330 дн. - 4,71% - $227 346 109,75.
Привлеченная сумма выглядит внушительно, но если присмотреться повнимательнее, увидим, что гривневая часть осталась на уровне достаточно скромных последних размещений. Просто к ней прибавилась еще и валюта.
Все выпуски, что уже стало традицией, были лимитированы, включая валютный.
Объем заявок превысил лимит только по одному выпуску. Это было первичное размещение 3-летних облигаций. Итоговая доходность соответствует номиналу, но были и предложения с дисконтом. Этот выпуск имеет все шансы стать резервным.
Наибольшим спросом среди гривневых бумаг по количеству заявок пользовались среднесрочные. Тут присутствовал торг, были отклоненные заявки, доходность оказалась существенно ниже номинала, однако привлеченная сумма оказалась самой скромной.
Очень интересно прошло валютное размещение. Заявок было больше, чем по всем гривневым вместе взятым. Общий объем совсем чуть-чуть не дотянул до лимита. Все заявки были удовлетворены, доходность отсечения оказалась выше номинала, однако диапазон доходностей в заявках оказался чрезвычайно широким, в самой скромной заявке дисконт превысил 10%! В итоге, средневзвешенная доходность оказалась немного ниже номинала.
...........................................
  asti написав:С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?

Похоже, наметился некоторый дефицит:
  Slon_Nosov написав:из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.

При этом, баланс операций физлиц уже пару недель положителен (продают больше).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:52

  Nazarkino написав:народ привіт,болото почало висихати чи може?

Ви теж картоплею засадили колишню територію, яку займала вода, перегороджена каховською дамбою?
Трохи підросли, столиця 37.30 на 37.35.
Приват теж не відстає, було на продаж 37.20, стало 37.30...
somilitark
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