Дніпропетровщина. Кам'янське, Кривий Ріг.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лип, 2023 15:13
Додано: Вів 25 лип, 2023 15:31
С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?
Додано: Вів 25 лип, 2023 16:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Странное дело, когда курс резко евро пошел в гору, банки адекватно меняли, обменки тормозили. Сейчас в банках вниз, а в обменках подросло даже немного.
Додано: Вів 25 лип, 2023 16:41
Додано: Вів 25 лип, 2023 17:18
У Києві відновила роботу міжнародна фінансова корпорація IFC
Додано: Вів 25 лип, 2023 17:36
А есть ли примери помощи европи и Америки Во время войн или они многим помогли?
Додано: Вів 25 лип, 2023 17:36
Додано: Вів 25 лип, 2023 17:59
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................25.07.2023...........26.07.2023
дата розрахунку.................24.07.2023............25.07.2023
Євро....................................40,5838.................40,4046...-0.44%
Долар США.........................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1049 (вчера 1.1098)
Индекс доллара DXY в 15-00 101.45 (вчера 101.12).
Еще немного подросли. И так тихой сапой, не совершая резких движений, за неделю выросли больше, чем на 1.5%.
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За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 25 липня 2023 року, до державного бюджету
залучено 14 749 702 454,94 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 02.10.2024 - 434 дн. - 18,30% - 896 622 749,02 грн;
- до 15.01.2025 - 539 дн. - 18,81% - 539 087 256,92 грн;
- до 22.07.2026 - 1 092 дн. - 19,75% - 5 000 263 500,00 грн - первичное;
- до 20.06.2024 - 330 дн. - 4,71% - $227 346 109,75.
Привлеченная сумма выглядит внушительно, но если присмотреться повнимательнее, увидим, что гривневая часть осталась на уровне достаточно скромных последних размещений. Просто к ней прибавилась еще и валюта.
Все выпуски, что уже стало традицией, были лимитированы, включая валютный.
Объем заявок превысил лимит только по одному выпуску. Это было первичное размещение 3-летних облигаций. Итоговая доходность соответствует номиналу, но были и предложения с дисконтом. Этот выпуск имеет все шансы стать резервным.
Наибольшим спросом среди гривневых бумаг по количеству заявок пользовались среднесрочные. Тут присутствовал торг, были отклоненные заявки, доходность оказалась существенно ниже номинала, однако привлеченная сумма оказалась самой скромной.
Очень интересно прошло валютное размещение. Заявок было больше, чем по всем гривневым вместе взятым. Общий объем совсем чуть-чуть не дотянул до лимита. Все заявки были удовлетворены, доходность отсечения оказалась выше номинала, однако диапазон доходностей в заявках оказался чрезвычайно широким, в самой скромной заявке дисконт превысил 10%! В итоге, средневзвешенная доходность оказалась немного ниже номинала.
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Похоже, наметился некоторый дефицит:
При этом, баланс операций физлиц уже пару недель положителен (продают больше).
Додано: Вів 25 лип, 2023 18:52
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