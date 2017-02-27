Додано: Вів 25 лип, 2023 17:59

asti написав: С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го

или отпускания оф курса, кто что думает? С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-гоили отпускания оф курса, кто что думает?

Slon_Nosov написав: из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца. из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................25.07.2023...........26.07.2023дата розрахунку.................24.07.2023............25.07.2023Євро....................................40,5838....................-0.44%Долар США.........................36,5686.................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.1098)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 101.12).Еще немного подросли. И так тихой сапой, не совершая резких движений, за неделю выросли больше, чем на 1.5%............................................За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 25 липня 2023 року, до державного бюджетузалученогрн (за курсом НБУ).Из них:- до 02.10.2024 - 434 дн. - 18,30% - 896 622 749,02 грн;- до 15.01.2025 - 539 дн. - 18,81% - 539 087 256,92 грн;- до 22.07.2026 - 1 092 дн. - 19,75% - 5 000 263 500,00 грн - первичное;- до 20.06.2024 - 330 дн. - 4,71% - $227 346 109,75.Привлеченная сумма выглядит внушительно, но если присмотреться повнимательнее, увидим, что гривневая часть осталась на уровне достаточно скромных последних размещений. Просто к ней прибавилась еще и валюта.Все выпуски, что уже стало традицией, были лимитированы, включая валютный.Объем заявок превысил лимит только по одному выпуску. Это было первичное размещение 3-летних облигаций. Итоговая доходность соответствует номиналу, но были и предложения с дисконтом. Этот выпуск имеет все шансы стать резервным.Наибольшим спросом среди гривневых бумаг по количеству заявок пользовались среднесрочные. Тут присутствовал торг, были отклоненные заявки, доходность оказалась существенно ниже номинала, однако привлеченная сумма оказалась самой скромной.Очень интересно прошло валютное размещение. Заявок было больше, чем по всем гривневым вместе взятым. Общий объем совсем чуть-чуть не дотянул до лимита. Все заявки были удовлетворены, доходность отсечения оказалась выше номинала, однако диапазон доходностей в заявках оказался чрезвычайно широким, в самой скромной заявке дисконт превысил 10%! В итоге, средневзвешенная доходность оказалась немного ниже номинала............................................Похоже, наметился некоторый дефицит:При этом, баланс операций физлиц уже пару недель положителен (продают больше).