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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лип, 2023 20:09
Дюрі-бачі написав:
Вже тут писав про світові практики переможців війн з підтримкою цивілізованого світу (Франція, Корея, ...) - девал від х3 до х10.
Ми не Франція і не Корея, ми в рази кращі, героїзму українців немає рівних, а волонтерський рух він просто унікальний, немає такого ніде в світі, ми вражаємо світ наразі, і ще більше вразимо його після нашої перемоги
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Василь-Рівне
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