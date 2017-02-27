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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10657106581065910660

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 111
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
49%
54
37,50-38,00
18%
20
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Вже тут писав про світові практики переможців війн з підтримкою цивілізованого світу (Франція, Корея, ...) - девал від х3 до х10.

Ми не Франція і не Корея, ми в рази кращі, героїзму українців немає рівних, а волонтерський рух він просто унікальний, немає такого ніде в світі, ми вражаємо світ наразі, і ще більше вразимо його після нашої перемоги
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:51

  mephala написав:
  Василь-Рівне написав:чик, Дюрі-бачі Тобто вступ до євросоюзу після війни Ви безапеляційно відкидаєте на всі 100% ? Так?


вступ до ЕС не означає перехід на євро. тому можливий девал і вступ.
а взагалі - спочатку девал а потім вступ ви не розглядаєте?

Наприкінці сказаного раніше. Перспективи, ні, краще скажемо, вступ до ЄС - можливість для країни така є, але не зараз і на жаль не для всіх.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:07

  Сибарит написав:
  asti написав:С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?

Похоже, наметился некоторый дефицит:
  Slon_Nosov написав:из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.

При этом, баланс операций физлиц уже пару недель положителен (продают больше).


наличка еще ни разу не выбралась из минуса.
mephala
 
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