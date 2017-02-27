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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лип, 2023 20:09
Дюрі-бачі написав:
Вже тут писав про світові практики переможців війн з підтримкою цивілізованого світу (Франція, Корея, ...) - девал від х3 до х10.
Ми не Франція і не Корея, ми в рази кращі, героїзму українців немає рівних, а волонтерський рух він просто унікальний, немає такого ніде в світі, ми вражаємо світ наразі, і ще більше вразимо його після нашої перемоги
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Додано: Вів 25 лип, 2023 20:51
mephala написав: Василь-Рівне написав:чик
, Дюрі-бачі
Тобто вступ до євросоюзу після війни Ви безапеляційно відкидаєте на всі 100% ? Так?
вступ до ЕС не означає перехід на євро. тому можливий девал і вступ.
а взагалі - спочатку девал а потім вступ ви не розглядаєте?
Наприкінці сказаного раніше. Перспективи, ні, краще скажемо, вступ до ЄС - можливість для країни така є, але не зараз і на жаль не для всіх.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 22:07
Сибарит написав: asti написав:
С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?
Похоже, наметился некоторый дефицит:
Slon_Nosov написав:
из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.
При этом, баланс операций физлиц уже пару недель положителен (продают больше).
наличка еще ни разу не выбралась из минуса.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 22:45
Slon_Nosov написав:
из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.
а що таке старі полтосики? І якого року вони?
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Додано: Вів 25 лип, 2023 23:11
Василь-Рівне написав:
Все вірно але не все так фатально : ВВП України показав різке зростання
Зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2023 року порівняно з другим кварталом 2022 року склало близько 20-21%, повідомила провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) Олександра Бетлій.
Згідно з моніторингом, триває подальше відновлення в низці галузей переробної промисловості, зокрема, в машинобудуванні та харчовій промисловості, що з урахуванням низької бази минулого року втримало зростання в секторі на рівні близько 20%.
Інститут зазначив, що реальна ВДВ у торгівлі та транспорті в червні продовжила зростати високими темпами.
…:!:
зростання 20% це важливо б це мега круто, ( іронія) давайте на реальному прикладі, що це в абсолютних цифрах в усій Україні виробили до прикладу гіпотетично 10 причепів до фур для перевозки зерна, а в 2023 цілих 12 ( гіпотетично) ! Важливі абсолютні цифри коли мова йде про зростання. Не впали і це вже добре
Востаннє редагувалось yama
в Вів 25 лип, 2023 23:35, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 23:18
asti написав:
То шо хлопці, рокєта??!
😎😎😎
А я попереджав кілька днів тому … в цій темі
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