Дюрі-бачі написав:Вже тут писав про світові практики переможців війн з підтримкою цивілізованого світу (Франція, Корея, ...) - девал від х3 до х10.
Ми не Франція і не Корея, ми в рази кращі, героїзму українців немає рівних, а волонтерський рух він просто унікальний, немає такого ніде в світі, ми вражаємо світ наразі, і ще більше вразимо його після нашої перемоги
asti написав:С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го или отпускания оф курса, кто что думает?
Похоже, наметился некоторый дефицит:
Slon_Nosov написав:из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.
При этом, баланс операций физлиц уже пару недель положителен (продают больше).
Slon_Nosov написав: из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.
Slon_Nosov написав: из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.
а що таке старі полтосики? І якого року вони?
50$ дизайна 1990 року. Сьогодні також пійду, цікаво чим ще здивують.
Slon_Nosov написав: Сьогодні також пійду, цікаво чим ще здивують.
Заодно спитайте як там себе почуває анонсована вами (зі слів працівників банку) з 25.07 відміна вимог НБУ щодо приймання банками банкнот іноземної валюти що мають ознаки зношення, але лишаються платіжними
Alien Повідомляємо, що з 25.07.2023 змінюються тарифи комісійної винагороди за РКО для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме:
призупиняється надання банківської послуги «Приймання на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу». У разі виникнення запитань або для отримання дод[url][/url]аткової інформації, просимо звертатися до менеджерів у філіях та відділеннях АТ «Укрексімбанк».