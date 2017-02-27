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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10657106581065910660

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 112
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
13%
14
37,00-37,50
48%
54
37,50-38,00
19%
21
38,00-38,50
6%
7
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
7
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Вже тут писав про світові практики переможців війн з підтримкою цивілізованого світу (Франція, Корея, ...) - девал від х3 до х10.

Ми не Франція і не Корея, ми в рази кращі, героїзму українців немає рівних, а волонтерський рух він просто унікальний, немає такого ніде в світі, ми вражаємо світ наразі, і ще більше вразимо його після нашої перемоги
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:51

  mephala написав:
  Василь-Рівне написав:чик, Дюрі-бачі Тобто вступ до євросоюзу після війни Ви безапеляційно відкидаєте на всі 100% ? Так?


вступ до ЕС не означає перехід на євро. тому можливий девал і вступ.
а взагалі - спочатку девал а потім вступ ви не розглядаєте?

Наприкінці сказаного раніше. Перспективи, ні, краще скажемо, вступ до ЄС - можливість для країни така є, але не зараз і на жаль не для всіх.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:07

  Сибарит написав:
  asti написав:С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?

Похоже, наметился некоторый дефицит:
  Slon_Nosov написав:из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.

При этом, баланс операций физлиц уже пару недель положителен (продают больше).


наличка еще ни разу не выбралась из минуса.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Slon_Nosov написав:
из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.

а що таке старі полтосики? І якого року вони?
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 23:18

  asti написав:То шо хлопці, рокєта??!
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А я попереджав кілька днів тому … в цій темі
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 01:30

  Yuri_61 написав:дайте, будь ласка посилання, скільки відсотків від свого ВВП США витрачає на виплату держборгу за рік.

Це не важко вирахувати. 3% десь від ВВП. При цьому свідєтєлі краха Амерікі, забувають, шо США є також великим кредитором і отримує прибутку значно більше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 07:13

  Yuri_61 написав:
Slon_Nosov написав:
из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.

а що таке старі полтосики? І якого року вони?



50$ дизайна 1990 року. Сьогодні також пійду, цікаво чим ще здивують. 8)
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 07:56

  Slon_Nosov написав: Сьогодні також пійду, цікаво чим ще здивують. 8)

Заодно спитайте як там себе почуває анонсована вами (зі слів працівників банку) з 25.07 відміна вимог НБУ щодо приймання банками банкнот іноземної валюти що мають ознаки зношення, але лишаються платіжними ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 08:32

Alien
Повідомляємо, що з 25.07.2023 змінюються тарифи комісійної винагороди за РКО для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме:

призупиняється надання банківської послуги «Приймання на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу».
У разі виникнення запитань або для отримання дод[url][/url]аткової інформації, просимо звертатися до менеджерів у філіях та відділеннях АТ «Укрексімбанк».

З повагою, АТ «Укрексімбанк»

Але це новина Ексіма https://www.eximb.com/ua/bank/press/novyny-banku/zminy-do-taryfiv-za-rko-subektiv-gospodaryuvannya-25-07-2023.html
valya
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:09

valya це м'яко кажучи зовсім не про те про що вів мову кілька днів тому Slon Nosov. Там була мова що банки матимуть знов право не приймати банкноти зі штампами, написами і т.п. і повернеться - Інкасо ;). І це нібито буде по усій БСУ. А ваш приклад повністю протилежний і стосується того що Сіма просто більше не надаватиме послуги приймання іноземної валюти на інкасо
Alien
 
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