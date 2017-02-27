Дюрі-бачі написав:Вже тут писав про світові практики переможців війн з підтримкою цивілізованого світу (Франція, Корея, ...) - девал від х3 до х10.
Ми не Франція і не Корея, ми в рази кращі, героїзму українців немає рівних, а волонтерський рух він просто унікальний, немає такого ніде в світі, ми вражаємо світ наразі, і ще більше вразимо його після нашої перемоги
asti написав:С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го или отпускания оф курса, кто что думает?
Похоже, наметился некоторый дефицит:
Slon_Nosov написав:из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.
При этом, баланс операций физлиц уже пару недель положителен (продают больше).
Slon_Nosov написав: из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.
Slon_Nosov написав: из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.
а що таке старі полтосики? І якого року вони?
50$ дизайна 1990 року. Сьогодні також пійду, цікаво чим ще здивують.
Slon_Nosov написав: Сьогодні також пійду, цікаво чим ще здивують.
Заодно спитайте як там себе почуває анонсована вами (зі слів працівників банку) з 25.07 відміна вимог НБУ щодо приймання банками банкнот іноземної валюти що мають ознаки зношення, але лишаються платіжними
Alien Повідомляємо, що з 25.07.2023 змінюються тарифи комісійної винагороди за РКО для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме:
призупиняється надання банківської послуги «Приймання на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу». У разі виникнення запитань або для отримання дод[url][/url]аткової інформації, просимо звертатися до менеджерів у філіях та відділеннях АТ «Укрексімбанк».
valya це м'яко кажучи зовсім не про те про що вів мову кілька днів тому Slon Nosov. Там була мова що банки матимуть знов право не приймати банкноти зі штампами, написами і т.п. і повернеться - Інкасо . І це нібито буде по усій БСУ. А ваш приклад повністю протилежний і стосується того що Сіма просто більше не надаватиме послуги приймання іноземної валюти на інкасо