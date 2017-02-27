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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 10:37
З суми 2600 нормальними виявились лише три папірці, все інше наче мусор. Може таким чином приватбанк намагається залишити валюту собі на максивальний срок, зняття по 200$ версія 2.0? Ладно ще поточні рахунки, а як депозити знімати, може для цього все і робилось?
Стосовно прийому размальованих, з плямами і затертих - касир каже що зараз приймають мовчки.
Alien, в п'ятницю буду в ощаді і спитаю що то було. Чи може хтось раніше здасть погану сотку та відпишиться.
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 26 лип, 2023 10:46
Slon_Nosov написав:
Стосовно прийому размальованих, з плямами і затертих - касир каже що зараз приймають мовчки.
Если под матрац, то сегодня принимают, а завтра нет
Востаннє редагувалось Proofy
в Сер 26 лип, 2023 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 10:46
Игорь Алексеевич написав:
super_mohito
курс не зависит от наступления или тишины. Есть фин. вливания в Украину и экспорт продовольствия. Сейчас надо на эти больше показатели смотреть.
З експортом продовольства нині величезні проблеми, але курс чомусь не реагує!
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Додано: Сер 26 лип, 2023 10:52
Slon_Nosov написав:
Стосовно прийому размальованих, з плямами і затертих - касир каже що зараз приймають мовчки.
Alien, в п'ятницю буду в ощаді і спитаю що то було. Чи може хтось раніше здасть погану сотку та відпишиться.
Кто-то писал недавно, что госбанки без вопросов принимают USD в удовлетворительном состоянии любых годов - без вопросов.
Если не ошибаюсь, человек сдал без проблем:
100 USD 1990 года - состояние банкноты хорошее (со слов)
100 USD 1996 года - состояние банкноты хорошее (со слов).
Кстати, тем у кого есть банкноты USD 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х в хорошем/отличном состоянии - очень крупно повезло. Так как коллекционная (реальная) стоимость многих этих банкнот - выше номинала...
Про более ранние экземпляры USD, вообще молчу, там можно заработать состояние...
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Victor8
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:16
откуда этот резкий движ? уже 37,7 продают синие. за 2 дня прыгнули.
зерновой коридор повлиять не мог - там все на безнале а межбанк НБУ контролирует.
неужели так сказалось то что банки не подпитывают наличный рынок нормальными купюрами?
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mephala
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:39
mephala написав:
откуда этот резкий движ? уже 37,7 продают синие. за 2 дня прыгнули.
зерновой коридор повлиять не мог - там все на безнале а межбанк НБУ контролирует.
неужели так сказалось то что банки не подпитывают наличный рынок нормальными купюрами?
Пока не откроют гражданское авиасообщение (хотя бы в 2-х, 3-х городах Западной Украины - там, где безопаснее) с подпиткой наличного рынка нормальными купюрами USD будут проблемы.
А это не ранее 2024 года...
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:41
Slon_Nosov написав:
Стосовно прийому размальованих, з плямами і затертих - касир каже що зараз приймають мовчки
приймають мовчки - але видають майже з реготом
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flysoulfly
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:47
mephala написав:
откуда этот резкий движ?
зерновой коридор повлиять не мог -
а если он просто как очередной инфоповод для небольших качелей на неделю-две?
и плюс ожидание заседания нацбанка: некоторые баксопокупатели подумали, а вдруг офкурс сдвинут чуть вверх
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:57
mephala написав:
откуда этот резкий движ? уже 37,7 продают синие. за 2 дня прыгнули.
...а може вже і осінь прийшла
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